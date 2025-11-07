BursaDEX+
Harga live Voxies hari ini adalah 0.03598 USD. Lacak informasi harga aktual VOXEL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VOXEL dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Voxies(VOXEL)

$0.03598
+1.95%1D
USD
Grafik Harga Live Voxies (VOXEL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:56:19 (UTC+8)

Informasi Harga Voxies (VOXEL) (USD)

Harga aktual Voxies (VOXEL) adalah $ 0.03598. Selama 24 jam terakhir, VOXEL diperdagangkan antara low $ 0.0347 dan high $ 0.03702, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVOXEL adalah $ 4.75817201330435, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.018343297605825006.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VOXEL telah berubah sebesar -0.59% selama 1 jam terakhir, +1.95% selama 24 jam, dan -2.37% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Voxies (VOXEL)

MATIC

Kapitalisasi Pasar Voxies saat ini adalah $ 9.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 413.77K. Suplai beredar VOXEL adalah 254.07M, dan total suplainya sebesar 300000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.79M.

Riwayat Harga Voxies (VOXEL) USD

Pantau perubahan harga Voxies untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0006882+1.95%
30 Days$ -0.01314-26.76%
60 Hari$ -0.01934-34.97%
90 Hari$ -0.02906-44.69%
Perubahan Harga Voxies Hari Ini

Hari ini, VOXEL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0006882 (+1.95%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Voxies 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01314 (-26.76%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Voxies 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VOXEL terlihat mengalami perubahan $ -0.01934 (-34.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Voxies 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02906 (-44.69%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Voxies (VOXEL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Voxies sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Voxies (VOXEL)

VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

Voxies tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Voxies Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Prediksi Harga Voxies (USD)

VOXEL ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Voxies

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Voxies, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Voxies
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Voxies

Berapa nilai Voxies (VOXEL) hari ini?
Harga live VOXEL dalam USD adalah 0.03598 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VOXEL ke USD saat ini?
Harga VOXEL ke USD saat ini adalah $ 0.03598. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Voxies?
Kapitalisasi pasar VOXEL adalah $ 9.14M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VOXEL?
Suplai beredar VOXEL adalah 254.07M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VOXEL?
VOXEL mencapai harga ATH sebesar 4.75817201330435 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VOXEL?
VOXEL mencapai harga ATL 0.018343297605825006 USD.
Berapa volume perdagangan VOXEL?
Volume perdagangan 24 jam live VOXEL adalah $ 413.77K USD.
Akankah harga VOXEL naik lebih tinggi tahun ini?
VOXEL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VOXEL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Voxies (VOXEL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

