Tabel Konversi yfii finance ke Króna Islandia

Tabel Konversi YFII ke ISK

  • 1 YFII
    6,470.69 ISK
  • 2 YFII
    12,941.38 ISK
  • 3 YFII
    19,412.07 ISK
  • 4 YFII
    25,882.76 ISK
  • 5 YFII
    32,353.45 ISK
  • 6 YFII
    38,824.14 ISK
  • 7 YFII
    45,294.83 ISK
  • 8 YFII
    51,765.52 ISK
  • 9 YFII
    58,236.21 ISK
  • 10 YFII
    64,706.90 ISK
  • 50 YFII
    323,534.52 ISK
  • 100 YFII
    647,069.04 ISK
  • 1,000 YFII
    6,470,690.37 ISK
  • 5,000 YFII
    32,353,451.87 ISK
  • 10,000 YFII
    64,706,903.74 ISK

Tabel di atas menampilkan konversi aktual yfii finance ke Króna Islandia (YFII ke ISK) di berbagai rentang nilai, dari 1 YFII hingga 10,000 YFII. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah YFII yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar ISK terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah YFII ke ISK khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.

Tabel Konversi ISK ke YFII

  • 1 ISK
    0.0001545 YFII
  • 2 ISK
    0.0003090 YFII
  • 3 ISK
    0.0004636 YFII
  • 4 ISK
    0.0006181 YFII
  • 5 ISK
    0.0007727 YFII
  • 6 ISK
    0.0009272 YFII
  • 7 ISK
    0.001081 YFII
  • 8 ISK
    0.001236 YFII
  • 9 ISK
    0.001390 YFII
  • 10 ISK
    0.001545 YFII
  • 50 ISK
    0.007727 YFII
  • 100 ISK
    0.01545 YFII
  • 1,000 ISK
    0.1545 YFII
  • 5,000 ISK
    0.7727 YFII
  • 10,000 ISK
    1.545 YFII

Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Króna Islandia ke yfii finance (ISK ke YFII) di berbagai rentang jumlah, dari 1 ISK hingga 10,000 ISK. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah yfii finance yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah ISK yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.

Harga dan Statistik Pasar yfii finance dalam Króna Islandia

yfii finance (YFII) saat ini diperdagangkan seharga Íkr 6,470.69 ISK , yang mencerminkan perubahan -0.15% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Íkr-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Íkr-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman yfii finance Harga khusus dari kami.

--

Suplai Peredaran

--

Volume Trading 24 Jam

--

Kapitalisasi Pasar

-0.15%

Perubahan Harga (1 Hari)

--

High 24 Jam

--

Low 24 Jam

Grafik tren YFII ke ISK di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi yfii finance terhadap ISK. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga yfii finance saat ini.

Ringkasan Konversi YFII ke ISK

Per | 1 YFII = 6,470.69 ISK | 1 ISK = 0.0001545 YFII

  • Kurs untuk 1 YFII ke ISK hari ini adalah 6,470.69 ISK.

  • Pembelian 5 YFII akan dikenai biaya 32,353.45 ISK, sedangkan 10 YFII memiliki nilai 64,706.90 ISK.

  • 1 ISK dapat di-trade dengan 0.0001545 YFII.

  • 50 ISK dapat dikonversi ke 0.007727 YFII, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 YFII ke ISK telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.15%, sehingga mencapai high senilai -- ISK dan low senilai -- ISK.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 YFII adalah -- ISK yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, YFII telah berubah sebesar -- ISK, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.

Semua Tentang yfii finance (YFII)

Setelah menghitung harga yfii finance (YFII), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang yfii finance langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan YFII. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli yfii finance, pasangan trading, dan lainnya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga YFII ke ISK

Dalam 24 jam terakhir, yfii finance (YFII) telah berfluktuasi antara -- ISK dan -- ISK, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 6,122.7227495198085 ISK dan high 7,275.91509339736 ISK. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas YFII ke ISK secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
HighÍkr 6645.3Íkr 7275.91Íkr 8542.16Íkr 10803.32
LowÍkr 6419.18Íkr 6122.72Íkr 6122.72Íkr 6122.72
Rata-rataÍkr 6513.4Íkr 6665.4Íkr 7426.65Íkr 8210.52
Volatilitas+3.44%+16.62%+30.03%+48.62%
Perubahan-1.62%-6.88%-19.83%-32.89%

Prakiraan Harga yfii finance dalam ISK untuk tahun 2026 dan 2030

Prospek harga yfii finance dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan YFII ke ISK untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga YFII untuk tahun 2026

Pada tahun 2026, yfii finance dapat mencapai sekitar Íkr6,794.22ISK, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.

Prediksi Harga YFII untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, YFII mungkin naik menjadi sekitar Íkr8,258.42 ISK, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga yfii finance kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Pasangan Perdagangan YFII yang Tersedia di MEXC

Spot

Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
YFII/USDT
YFII/USDT
Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot YFII, yang mencakup pasar tempat yfii finance dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual YFII pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
  

Jelajahi pasangan perdagangan Futures YFII dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures yfii finance untuk perdagangan strategis.

Pelajari Cara Membeli yfii finance

Ingin menambahkan yfii finance ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.

Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli yfii finance › atau Mulai sekarang ›

YFII dan ISK dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

yfii finance (YFII) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga yfii finance

  • Harga Saat Ini (USD): $51.51
  • Perubahan 7 Hari: 0.00%
  • Tren 30 Hari: --

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari YFII, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk YFII, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke ISK, harga USD YFII tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga YFII] [YFII ke USD]

Króna Islandia (ISK) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (ISK/USD): 0.007963040978644996
  • Perubahan 7 Hari: +0.78%
  • Tren 30 Hari: +0.78%

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena YFII biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam ISK vs. USD memengaruhi kurs YFII ke ISK.
  • ISK yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah YFII yang sama.
  • ISK yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?

Beli YFII dengan ISK secara aman di saluran Beli Kripto kami.

[Beli YFII Seketika Sekarang Juga]

Apa yang Memengaruhi Kurs YFII ke ISK?

Kurs antara yfii finance (YFII) dan Króna Islandia (ISK) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam YFII, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs YFII ke ISK. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit ISK memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal ISK

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan ISK. Ketika ISK melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti YFII, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti yfii finance, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap YFII dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke ISK.

Konversikan YFII ke ISK Seketika

Gunakan konverter YFII ke ISK kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Bagaimana Cara Mengonversi YFII ke ISK?

  1. Masukkan Jumlah YFII

    Mulailah dengan memasukkan jumlah YFII yang ingin Anda konversi ke ISK menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.

  2. Cek Kurs YFII ke ISK Secara Live

    Lihat kurs YFII ke ISK yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang YFII dan ISK.

  3. Konversi atau Mulai Gunakan MEXC

    Siap untuk menambahkan YFII ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli YFII dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana kurs YFII ke ISK dihitung?

    Perhitungan kurs YFII ke ISK didasarkan pada nilai YFII saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke ISK menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.

  2. Mengapa kurs YFII ke ISK begitu sering berubah?

    Kurs YFII ke ISK sangat sering berubah karena yfii finance dan Króna Islandia terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.

  3. Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?

    Kurs YFII ke ISK yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.

  4. Apakah kurs YFII ke ISK dapat berbeda-beda antara bursa?

    Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.

  5. Mengapa kurs YFII ke ISK dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?

    Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.

  6. Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan YFII ke ISK atau haruskah saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.

  7. Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi YFII ke ISK dengan lebih baik?

    Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.

  8. Bagaimana saya dapat memahami tren YFII terhadap ISK dari waktu ke waktu?

    Anda dapat memahami tren harga YFII terhadap ISK dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.

  9. Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar YFII ke ISK?

    Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan ISK, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun YFII tetap stagnan.

  10. Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs YFII ke ISK?

    Halving yfii finance, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs YFII ke ISK.

  11. Bisakah saya membandingkan kurs YFII ke ISK dengan mata uang lainnya?

    Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs YFII keISK wajar?

    Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs YFII ke ISK sepanjang hari?

    Bookmark halaman ini atau halaman harga yfii finance, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi YFII ke ISK dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?

    Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas ISK dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.

  15. Dapatkah saya menetapkan harga target YFII ke ISK dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?

    Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.

  16. Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi yfii finance dan Króna Islandia?

    Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk yfii finance dan Pound Inggris.

  17. Apa perbedaan antara mengonversikan YFII ke ISK dan memperdagangkannya?

    Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan ISK Anda ke YFII dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.

  18. Apakah YFII ke ISK merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Sebagian besar investor memantau harga YFII dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar YFII ke ISK dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.

  19. Apa yang terjadi pada kurs YFII ke ISK selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai ISK terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs YFII ke ISK yang akurat dan kompetitif?

    MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.

Mengapa Harus Membeli yfii finance dengan MEXC?

MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli yfii finance.

Akses ke 2,800+ token, salah satu pilihan terluas yang tersedia
Listing token tercepat di antara bursa terpusat
100+ metode pembayaran siap dipilih
Biaya terendah di industri kripto
Mengapa Harus Membeli yfii finance dengan MEXC?

Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli yfii finance dengan MEXC hari ini.

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.