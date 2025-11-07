BursaDEX+
Harga live yfii finance hari ini adalah 67.1 USD. Lacak informasi harga aktual YFII ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga YFII dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang YFII

Info Harga YFII

Penjelasan YFII

Situs Web Resmi YFII

Tokenomi YFII

Prakiraan Harga YFII

Riwayat YFII

Panduan Membeli YFII

Konverter YFII ke Mata Uang Fiat

Spot YFII

Futures USDT-M YFII

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo yfii finance

Harga yfii finance(YFII)

Harga Live 1 YFII ke USD:

$67.1
$67.1
-1.13%1D
USD
Grafik Harga Live yfii finance (YFII)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:13:04 (UTC+8)

Informasi Harga yfii finance (YFII) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 65.7
$ 65.7
Low 24 Jam
$ 71.42
$ 71.42
High 24 Jam

$ 65.7
$ 65.7

$ 71.42
$ 71.42

$ 9,385.41962911
$ 9,385.41962911

$ 56.534854554921544
$ 56.534854554921544

-1.49%

-1.13%

-0.30%

-0.30%

Harga aktual yfii finance (YFII) adalah $ 67.1. Selama 24 jam terakhir, YFII diperdagangkan antara low $ 65.7 dan high $ 71.42, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highYFII adalah $ 9,385.41962911, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 56.534854554921544.

Dalam hal kinerja jangka pendek, YFII telah berubah sebesar -1.49% selama 1 jam terakhir, -1.13% selama 24 jam, dan -0.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar yfii finance (YFII)

No.1677

$ 2.59M
$ 2.59M

$ 63.54K
$ 63.54K

$ 2.64M
$ 2.64M

38.60K
38.60K

39,375
39,375

39,375
39,375

98.02%

ETH

Kapitalisasi Pasar yfii finance saat ini adalah $ 2.59M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 63.54K. Suplai beredar YFII adalah 38.60K, dan total suplainya sebesar 39375. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.64M.

Riwayat Harga yfii finance (YFII) USD

Pantau perubahan harga yfii finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.7669-1.13%
30 Days$ -4.56-6.37%
60 Hari$ -11.8-14.96%
90 Hari$ -17.83-21.00%
Perubahan Harga yfii finance Hari Ini

Hari ini, YFII tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.7669 (-1.13%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga yfii finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -4.56 (-6.37%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga yfii finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, YFII terlihat mengalami perubahan $ -11.8 (-14.96%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga yfii finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -17.83 (-21.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari yfii finance (YFII)?

Lihat halaman Riwayat Harga yfii finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan yfii finance (YFII)

Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.

yfii finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi yfii finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa YFII ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang yfii finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli yfii finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga yfii finance (USD)

Berapa nilai yfii finance (YFII) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda yfii finance (YFII) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk yfii finance.

Cek prediksi harga yfii finance sekarang!

Tokenomi yfii finance (YFII)

Memahami tokenomi yfii finance (YFII) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token YFII sekarang!

Cara membeli yfii finance (YFII)

Ingin mengetahui cara membeli yfii finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli yfii finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

YFII ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya yfii finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai yfii finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi yfii finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang yfii finance

Berapa nilai yfii finance (YFII) hari ini?
Harga live YFII dalam USD adalah 67.1 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga YFII ke USD saat ini?
Harga YFII ke USD saat ini adalah $ 67.1. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar yfii finance?
Kapitalisasi pasar YFII adalah $ 2.59M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar YFII?
Suplai beredar YFII adalah 38.60K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) YFII?
YFII mencapai harga ATH sebesar 9,385.41962911 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) YFII?
YFII mencapai harga ATL 56.534854554921544 USD.
Berapa volume perdagangan YFII?
Volume perdagangan 24 jam live YFII adalah $ 63.54K USD.
Akankah harga YFII naik lebih tinggi tahun ini?
YFII mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga YFII untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:13:04 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

