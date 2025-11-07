BursaDEX+
Harga live Alphakek hari ini adalah 0.01193029 USD. Lacak informasi harga aktual AIKEK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi.

Selengkapnya Tentang AIKEK

Info Harga AIKEK

Penjelasan AIKEK

Situs Web Resmi AIKEK

Tokenomi AIKEK

Prakiraan Harga AIKEK

Harga Alphakek (AIKEK)

Harga Live 1 AIKEK ke USD:

Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Alphakek (AIKEK)
Informasi Harga Alphakek (AIKEK) (USD)

Harga aktual Alphakek (AIKEK) adalah $0.01193029. Selama 24 jam terakhir, AIKEK diperdagangkan antara low $ 0.01169529 dan high $ 0.01265224, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAIKEK adalah $ 0.059969, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00190911.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AIKEK telah berubah sebesar -0.79% selama 1 jam terakhir, -5.47% selama 24 jam, dan +1.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Alphakek (AIKEK)

Kapitalisasi Pasar Alphakek saat ini adalah $ 2.83M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AIKEK adalah 237.32M, dan total suplainya sebesar 237319317.29878262. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.83M.

Riwayat Harga Alphakek (AIKEK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Alphakek ke USD adalah $ -0.00069110887135629.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Alphakek ke USD adalah $ -0.0016056380.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Alphakek ke USD adalah $ -0.0048830963.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Alphakek ke USD adalah $ -0.009142983016814473.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00069110887135629-5.47%
30 Days$ -0.0016056380-13.45%
60 Hari$ -0.0048830963-40.93%
90 Hari$ -0.009142983016814473-43.38%

Apa yang dimaksud dengan Alphakek (AIKEK)

AlphaKEK is an AI-powered analytics platform for crypto markets and TradFi. We develop tools for analyzing market data across Web2 and Web3 - forums, news sites, DEX trades, smart contract code, etc. Token holders can access our AI Apps now via a web app or a Telegram bot. Our platform relies on our custom self-hosted AI models - LLMs, clustering models, text embedding models, and more. Our tokenomics is based on three things:

  1. Users should hold tokens to access our AI services - the more tokens you hold, the more perks you get.
  2. Token contract includes a small tax on buys and sells.
  3. 33% of collected tax is being spent on buyback and burn of the token, thus making the token deflationary. 2.99% of the total supply is burned at the time of writing.

The following AI services are currently available for holders:

  • Private AI Report: performs a deep search across web2 and web3 sources, searches for trends and patterns in the data then provides a concise text report on the question with a detailed breakdown of each source. Once the report is generated, a user could chat with it to ask extra questions or clarify something. Using our proprietary Knowledge Graph-Augmented Generation,
  • Crypto Dashboard: a self-updating panel that provides actual crypto insights 24/7. In the future, token holders will be able to create their private dashboards with custom filters and alerts. Public dashboard: https://alphakek.ai/public-report/crypto-markets
  • AI Chat: a chat powered by our unbiased LLM that is connected to our Knowledge Graph, allowing it to answer any finance-related questions using the latest and the most relevant data.
  • Telegram bot: provides convenient access to the services mentioned above, plus automatically provides various market-related insights every few hours, news summaries, reports, and so on.

Our medium-term roadmap includes developing more data visualization tools and developing and autonomous AI Agent for finance research.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Tokenomi Alphakek (AIKEK)

Memahami tokenomi Alphakek (AIKEK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AIKEK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Alphakek (AIKEK)

Berapa nilai Alphakek (AIKEK) hari ini?
Harga live AIKEK dalam USD adalah 0.01193029 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AIKEK ke USD saat ini?
Harga AIKEK ke USD saat ini adalah $ 0.01193029. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Alphakek?
Kapitalisasi pasar AIKEK adalah $ 2.83M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AIKEK?
Suplai beredar AIKEK adalah 237.32M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AIKEK?
AIKEK mencapai harga ATH sebesar 0.059969 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AIKEK?
AIKEK mencapai harga ATL 0.00190911 USD.
Berapa volume perdagangan AIKEK?
Volume perdagangan 24 jam live AIKEK adalah -- USD.
Akankah harga AIKEK naik lebih tinggi tahun ini?
AIKEK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AIKEK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

