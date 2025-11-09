Tokenomi Alphakek (AIKEK)
Informasi Alphakek (AIKEK)
AlphaKEK is an AI-powered analytics platform for crypto markets and TradFi. We develop tools for analyzing market data across Web2 and Web3 - forums, news sites, DEX trades, smart contract code, etc. Token holders can access our AI Apps now via a web app or a Telegram bot. Our platform relies on our custom self-hosted AI models - LLMs, clustering models, text embedding models, and more. Our tokenomics is based on three things:
- Users should hold tokens to access our AI services - the more tokens you hold, the more perks you get.
- Token contract includes a small tax on buys and sells.
- 33% of collected tax is being spent on buyback and burn of the token, thus making the token deflationary. 2.99% of the total supply is burned at the time of writing.
The following AI services are currently available for holders:
- Private AI Report: performs a deep search across web2 and web3 sources, searches for trends and patterns in the data then provides a concise text report on the question with a detailed breakdown of each source. Once the report is generated, a user could chat with it to ask extra questions or clarify something. Using our proprietary Knowledge Graph-Augmented Generation,
- Crypto Dashboard: a self-updating panel that provides actual crypto insights 24/7. In the future, token holders will be able to create their private dashboards with custom filters and alerts. Public dashboard: https://alphakek.ai/public-report/crypto-markets
- AI Chat: a chat powered by our unbiased LLM that is connected to our Knowledge Graph, allowing it to answer any finance-related questions using the latest and the most relevant data.
- Telegram bot: provides convenient access to the services mentioned above, plus automatically provides various market-related insights every few hours, news summaries, reports, and so on.
Our medium-term roadmap includes developing more data visualization tools and developing and autonomous AI Agent for finance research.
Tokenomi Alphakek (AIKEK): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Alphakek (AIKEK) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token AIKEK yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token AIKEK yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
