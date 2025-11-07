Harga Attention Token (ATTN)
Harga aktual Attention Token (ATTN) adalah $0.01106534. Selama 24 jam terakhir, ATTN diperdagangkan antara low $ 0.0110653 dan high $ 0.0111586, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highATTN adalah $ 0.01162447, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01071369.
Dalam hal kinerja jangka pendek, ATTN telah berubah sebesar -0.07% selama 1 jam terakhir, -0.26% selama 24 jam, dan +2.90% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Attention Token saat ini adalah $ 2.44M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ATTN adalah 220.63M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.07M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Attention Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Attention Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Attention Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Attention Token ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.26%
|30 Days
|$ 0
|--
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Collective Memory is a new kind of social network - a living map of reality, built from unfiltered moments people share in real time. It’s a space where attention and trust become the foundation of how we connect and create value together.
Powered by the ATTN token, Collective Memory transforms attention into a real, tradable asset. Users capture and share authentic “Memories” - short, unfiltered moments from real life - and others can invest ATTN to support what resonates with them. Each investment amplifies visibility for that Memory and rewards both the creator and early supporters.
This creates a transparent attention economy, where value flows directly between people - not through algorithms. All activity is recorded on-chain, forming a verified, decentralized record of human experience: a collective awareness of reality.
By turning genuine attention into a measurable signal of truth, Collective Memory bridges social media, crypto, and AI - building a new kind of trust layer for the real world.
