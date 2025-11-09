Tokenomi Attention Token (ATTN)
Tokenomi & Analisis Harga Attention Token (ATTN)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Attention Token (ATTN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Attention Token (ATTN)
Collective Memory is a new kind of social network - a living map of reality, built from unfiltered moments people share in real time. It’s a space where attention and trust become the foundation of how we connect and create value together.
Powered by the ATTN token, Collective Memory transforms attention into a real, tradable asset. Users capture and share authentic “Memories” - short, unfiltered moments from real life - and others can invest ATTN to support what resonates with them. Each investment amplifies visibility for that Memory and rewards both the creator and early supporters.
This creates a transparent attention economy, where value flows directly between people - not through algorithms. All activity is recorded on-chain, forming a verified, decentralized record of human experience: a collective awareness of reality.
By turning genuine attention into a measurable signal of truth, Collective Memory bridges social media, crypto, and AI - building a new kind of trust layer for the real world.
Tokenomi Attention Token (ATTN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Attention Token (ATTN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token ATTN yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token ATTN yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi ATTN, jelajahi harga live token ATTN!
Prediksi Harga ATTN
Ingin mengetahui arah ATTN? Halaman prediksi harga ATTN kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
