Harga live BabyUnicorn hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual BABYU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BABYU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BABYU

Info Harga BABYU

Penjelasan BABYU

Situs Web Resmi BABYU

Tokenomi BABYU

Prakiraan Harga BABYU

Logo BabyUnicorn

Harga BabyUnicorn (BABYU)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BABYU ke USD:

$0.00015195
$0.00015195
-2.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live BabyUnicorn (BABYU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:51:08 (UTC+8)

Informasi Harga BabyUnicorn (BABYU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+0.54%

-2.95%

+18.68%

+18.68%

Harga aktual BabyUnicorn (BABYU) adalah --. Selama 24 jam terakhir, BABYU diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBABYU adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BABYU telah berubah sebesar +0.54% selama 1 jam terakhir, -2.95% selama 24 jam, dan +18.68% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BabyUnicorn (BABYU)

$ 151.93K
$ 151.93K

--
--

$ 151.93K
$ 151.93K

999.84M
999.84M

999,843,407.961417
999,843,407.961417

Kapitalisasi Pasar BabyUnicorn saat ini adalah $ 151.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BABYU adalah 999.84M, dan total suplainya sebesar 999843407.961417. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 151.93K.

Riwayat Harga BabyUnicorn (BABYU) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BabyUnicorn ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BabyUnicorn ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BabyUnicorn ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BabyUnicorn ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.95%
30 Days$ 0-29.95%
60 Hari$ 0+24.16%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan BabyUnicorn (BABYU)

Introducing BabyU the first in the world Unicorn AI TOY– Where AI Meets Playfulness & Learning

Visit: babyu.tech

Hello Crypto & Tech Community,

We’re excited to unveil BabyU (BABYU) — an innovative project blending AI-powered educational toys with cryptocurrency utility, designed to spark creativity, learning, and playful exploration.

What Is BabyU? • BabyU develops intelligent toys and educational tools that use AI to engage children in learning, creativity, and interactive play. • The project envisions a future where smart toys not only entertain, but also teach, adapting to each child’s pace and needs.
• Importantly, BabyU tokens (BABYU) will be integrated as a payment method within the eco-system — meaning you can use BABYU to purchase AI toys and educational products.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya BabyUnicorn (BABYU)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga BabyUnicorn (USD)

Berapa nilai BabyUnicorn (BABYU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BabyUnicorn (BABYU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BabyUnicorn.

Cek prediksi harga BabyUnicorn sekarang!

BABYU ke Mata Uang Lokal

Tokenomi BabyUnicorn (BABYU)

Memahami tokenomi BabyUnicorn (BABYU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BABYU sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BabyUnicorn (BABYU)

Berapa nilai BabyUnicorn (BABYU) hari ini?
Harga live BABYU dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BABYU ke USD saat ini?
Harga BABYU ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BabyUnicorn?
Kapitalisasi pasar BABYU adalah $ 151.93K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BABYU?
Suplai beredar BABYU adalah 999.84M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BABYU?
BABYU mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BABYU?
BABYU mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan BABYU?
Volume perdagangan 24 jam live BABYU adalah -- USD.
Akankah harga BABYU naik lebih tinggi tahun ini?
BABYU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BABYU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:51:08 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,467.37

$3,242.33

$1.1166

$152.68

$1.0006

$100,467.37

$3,242.33

$152.68

$2.1897

$937.37

