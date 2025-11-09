Tokenomi BabyUnicorn (BABYU)
Informasi BabyUnicorn (BABYU)
Introducing BabyU the first in the world Unicorn AI TOY– Where AI Meets Playfulness & Learning
Visit: babyu.tech
Hello Crypto & Tech Community,
We’re excited to unveil BabyU (BABYU) — an innovative project blending AI-powered educational toys with cryptocurrency utility, designed to spark creativity, learning, and playful exploration.
⸻
What Is BabyU?
• BabyU develops intelligent toys and educational tools that use AI to engage children in learning, creativity, and interactive play.
• The project envisions a future where smart toys not only entertain, but also teach, adapting to each child’s pace and needs.
• Importantly, BabyU tokens (BABYU) will be integrated as a payment method within the eco-system — meaning you can use BABYU to purchase AI toys and educational products.
Tokenomi BabyUnicorn (BABYU): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi BabyUnicorn (BABYU) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token BABYU yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token BABYU yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi BABYU, jelajahi harga live token BABYU!
Prediksi Harga BABYU
Ingin mengetahui arah BABYU? Halaman prediksi harga BABYU kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
