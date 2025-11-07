BursaDEX+
Harga live BigWater hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual BIGW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BIGW dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BIGW

Info Harga BIGW

Penjelasan BIGW

Whitepaper BIGW

Situs Web Resmi BIGW

Tokenomi BIGW

Prakiraan Harga BIGW

Logo BigWater

Harga BigWater (BIGW)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BIGW ke USD:

$0.00035583
$0.00035583
-1.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live BigWater (BIGW)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:54:56 (UTC+8)

Informasi Harga BigWater (BIGW) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00281767
$ 0.00281767

$ 0
$ 0

-0.14%

-2.07%

-37.51%

-37.51%

Harga aktual BigWater (BIGW) adalah --. Selama 24 jam terakhir, BIGW diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBIGW adalah $ 0.00281767, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BIGW telah berubah sebesar -0.14% selama 1 jam terakhir, -2.07% selama 24 jam, dan -37.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BigWater (BIGW)

$ 96.90K
$ 96.90K

--
--

$ 3.52M
$ 3.52M

275.21M
275.21M

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BigWater saat ini adalah $ 96.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BIGW adalah 275.21M, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.52M.

Riwayat Harga BigWater (BIGW) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BigWater ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BigWater ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BigWater ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BigWater ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.07%
30 Days$ 0-51.76%
60 Hari$ 0-72.48%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan BigWater (BIGW)

BigWater Protocol's vision is grounded in real environmental change. This ranges from supporting large scale afforestation and reforestation projects, preventing pollution of oceans to expanding clean water access to underserved communities. Its approach combines aspects like Real World Asset (RWA) tokenization, Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN), Decentralized Science (DeSci), and AI-powered environmental analytics on Big Data. The initiative is built mainly on two pillars; Clean Air and Clean Water. BigWater Smart Air Purifiers are DePIN devices that not only provide Clean Air to the user but also enable 1000 litres of Clean Water for underserved communities with on-chain distribution data linked to an NFT issued to every user of the Air Purifier. Above all, users are rewarded with $BIGW tokens issued directly to their wallets for every 20 hours of active functioning. This not only serves as an incentive for people to operate their Air Purifier but also acts as a passive stream of income for them. This ecosystem gathers data on blockchain that ensures traceability and verification thereby delivering Proof of Impact through Impact Assessment Reports that quantify the value of impact delivered by every user individually and the entire network collectively. The commitment to "Proof of Delivery" is what truly makes BigWater different from any other project in the DePIN sector.

BigWater is supporting the Government of India's commitment of “Net Zero by 2070” being implemented through large-scale afforestation, biodiversity conservation, and ecosystem restoration under the Mission LiFE project. Trees are geo-tagged using geospatial intelligence, AI-enabled drones, and real-time monitoring to ensure "Proof of Existence". Projects are also being undertaken in South East Asia, Africa and Latin America to encourage reforestation of the Amazon Rainforests.

Sumber Daya BigWater (BIGW)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga BigWater (USD)

Berapa nilai BigWater (BIGW) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BigWater (BIGW) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BigWater.

Cek prediksi harga BigWater sekarang!

BIGW ke Mata Uang Lokal

Tokenomi BigWater (BIGW)

Memahami tokenomi BigWater (BIGW) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BIGW sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BigWater (BIGW)

Berapa nilai BigWater (BIGW) hari ini?
Harga live BIGW dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BIGW ke USD saat ini?
Harga BIGW ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BigWater?
Kapitalisasi pasar BIGW adalah $ 96.90K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BIGW?
Suplai beredar BIGW adalah 275.21M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BIGW?
BIGW mencapai harga ATH sebesar 0.00281767 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BIGW?
BIGW mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan BIGW?
Volume perdagangan 24 jam live BIGW adalah -- USD.
Akankah harga BIGW naik lebih tinggi tahun ini?
BIGW mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BIGW untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:54:56 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BigWater (BIGW)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,490.00

$3,247.46

$1.0913

$152.77

$1.0005

