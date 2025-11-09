Tokenomi BigWater (BIGW)
Tokenomi & Analisis Harga BigWater (BIGW)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk BigWater (BIGW), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi BigWater (BIGW)
BigWater Protocol's vision is grounded in real environmental change. This ranges from supporting large scale afforestation and reforestation projects, preventing pollution of oceans to expanding clean water access to underserved communities. Its approach combines aspects like Real World Asset (RWA) tokenization, Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN), Decentralized Science (DeSci), and AI-powered environmental analytics on Big Data. The initiative is built mainly on two pillars; Clean Air and Clean Water. BigWater Smart Air Purifiers are DePIN devices that not only provide Clean Air to the user but also enable 1000 litres of Clean Water for underserved communities with on-chain distribution data linked to an NFT issued to every user of the Air Purifier. Above all, users are rewarded with $BIGW tokens issued directly to their wallets for every 20 hours of active functioning. This not only serves as an incentive for people to operate their Air Purifier but also acts as a passive stream of income for them. This ecosystem gathers data on blockchain that ensures traceability and verification thereby delivering Proof of Impact through Impact Assessment Reports that quantify the value of impact delivered by every user individually and the entire network collectively. The commitment to "Proof of Delivery" is what truly makes BigWater different from any other project in the DePIN sector.
BigWater is supporting the Government of India's commitment of “Net Zero by 2070” being implemented through large-scale afforestation, biodiversity conservation, and ecosystem restoration under the Mission LiFE project. Trees are geo-tagged using geospatial intelligence, AI-enabled drones, and real-time monitoring to ensure "Proof of Existence". Projects are also being undertaken in South East Asia, Africa and Latin America to encourage reforestation of the Amazon Rainforests.
Tokenomi BigWater (BIGW): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi BigWater (BIGW) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token BIGW yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token BIGW yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi BIGW, jelajahi harga live token BIGW!
Prediksi Harga BIGW
Ingin mengetahui arah BIGW? Halaman prediksi harga BIGW kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader