Tokenomi BONKBOY (BONKBOY)
Tokenomi & Analisis Harga BONKBOY (BONKBOY)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk BONKBOY (BONKBOY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi BONKBOY (BONKBOY)
$BONKBOY isn’t just another meme coin, it’s a cultural movement built for scale. Born on Solana, it fuses on-chain innovation with real world culture through GameFi, NFTs, trading cards, merch, music, and beyond. With deflationary mechanics that secure long term sustainability and an education platform onboarding the masses into Web3 the right way, BONKBOY is designed for true mass adoption. Backed by a doxxed lead, strengthened by a real world community, and supported off-chain by BonkBoy Ltd through premium products and collaborations, this project is transparent, cultural, and here to stay. For investors, BONKBOY isn’t speculation, it’s a community owned brand with billion dollar potential.
The legacy of BONK lives on through BONKBOY. Grab your red hat and hoodie - it’s that simple.
Tokenomi BONKBOY (BONKBOY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi BONKBOY (BONKBOY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token BONKBOY yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token BONKBOY yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi BONKBOY, jelajahi harga live token BONKBOY!
Prediksi Harga BONKBOY
Ingin mengetahui arah BONKBOY? Halaman prediksi harga BONKBOY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
