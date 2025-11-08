Harga BONKFOLIO Hari Ini

Harga live BONKFOLIO (BONKFOLIO) hari ini adalah $ 0.0000062, dengan perubahan 0.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BONKFOLIO ke USD saat ini adalah $ 0.0000062 per BONKFOLIO.

BONKFOLIO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,200.12, dengan suplai yang beredar 999.85M BONKFOLIO. Selama 24 jam terakhir, BONKFOLIO diperdagangkan antara $ 0.0000062 (low) dan $ 0.00000622 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00013585, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000605.

Dalam kinerja jangka pendek, BONKFOLIO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Kapitalisasi Pasar $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K Suplai Peredaran 999.85M 999.85M 999.85M Total Suplai 999,846,883.1906141 999,846,883.1906141 999,846,883.1906141

Kapitalisasi Pasar BONKFOLIO saat ini adalah $ 6.20K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BONKFOLIO adalah 999.85M, dan total suplainya sebesar 999846883.1906141. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.20K.