We are IRL Hedge Fund DAO — powered by DAOs.Fun and fueled by BONK.
A meme-fueled investment collective, born to ape early and hard into the Let’sBonk Launchpad ecosystem. No VC suits, no gatekeepers, just pure community-powered chaos.
We’re not just investing — we’re weaponizing memes, charts, and vibes.
We:
Buy BONK and support the BONK economy directly from the Let’sBonk Launchpad
Sniff out alpha before the crowd gets a whiff
Deploy fast with DAO-based decision-making
Go hard or go home, with no mercy for mid
No rules. No red tape. Just early entries, high conviction, and shared wins.
We’re here to dominate the BONK ecosystem — not politely, but loudly.
Tokenomi BONKFOLIO (BONKFOLIO): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi BONKFOLIO (BONKFOLIO) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token BONKFOLIO yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token BONKFOLIO yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi BONKFOLIO, jelajahi harga live token BONKFOLIO!
Prediksi Harga BONKFOLIO
Ingin mengetahui arah BONKFOLIO? Halaman prediksi harga BONKFOLIO kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
