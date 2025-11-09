Tokenomi Bookie AI (BOOKIE)

Telusuri wawasan utama tentang Bookie AI (BOOKIE), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:06:18 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Bookie AI (BOOKIE)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Bookie AI (BOOKIE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 182.55K
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 726.83M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 251.16K
All-Time High:
$ 0.00697224
All-Time Low:
$ 0.00017727
Harga Saat Ini:
$ 0.0002496
Informasi Bookie AI (BOOKIE)

Bookie AI is the world's first sportsbook ran entirely by AI. Bookie AI's agentic stack (powered by Bankrolled) offers users the best odds, tolerates higher win rates, and generates sustainable platform profits — all while operating with 10x fewer costs than traditional sportsbooks. Bookie AI abstracts away the complexity of blockchain and AI to create a familiar, yet superior betting experience.

Situs Web Resmi:
https://www.bookieai.xyz/
Whitepaper:
https://www.bookieai.xyz/documentation

Tokenomi Bookie AI (BOOKIE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Bookie AI (BOOKIE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token BOOKIE yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token BOOKIE yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi BOOKIE, jelajahi harga live token BOOKIE!

Prediksi Harga BOOKIE

Ingin mengetahui arah BOOKIE? Halaman prediksi harga BOOKIE kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

