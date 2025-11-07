BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Caesar hari ini adalah 0.00882762 USD. Lacak informasi harga aktual CAESAR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CAESAR dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Caesar hari ini adalah 0.00882762 USD. Lacak informasi harga aktual CAESAR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CAESAR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CAESAR

Info Harga CAESAR

Penjelasan CAESAR

Situs Web Resmi CAESAR

Tokenomi CAESAR

Prakiraan Harga CAESAR

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Caesar

Harga Caesar (CAESAR)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CAESAR ke USD:

$0.0088276
$0.0088276$0.0088276
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Caesar (CAESAR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:01:11 (UTC+8)

Informasi Harga Caesar (CAESAR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00852681
$ 0.00852681$ 0.00852681
Low 24 Jam
$ 0.00901718
$ 0.00901718$ 0.00901718
High 24 Jam

$ 0.00852681
$ 0.00852681$ 0.00852681

$ 0.00901718
$ 0.00901718$ 0.00901718

$ 0.02986281
$ 0.02986281$ 0.02986281

$ 0.00704573
$ 0.00704573$ 0.00704573

+0.14%

-1.31%

-12.17%

-12.17%

Harga aktual Caesar (CAESAR) adalah $0.00882762. Selama 24 jam terakhir, CAESAR diperdagangkan antara low $ 0.00852681 dan high $ 0.00901718, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCAESAR adalah $ 0.02986281, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00704573.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CAESAR telah berubah sebesar +0.14% selama 1 jam terakhir, -1.31% selama 24 jam, dan -12.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Caesar (CAESAR)

$ 8.82M
$ 8.82M$ 8.82M

--
----

$ 8.82M
$ 8.82M$ 8.82M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,894.3282104
999,999,894.3282104 999,999,894.3282104

Kapitalisasi Pasar Caesar saat ini adalah $ 8.82M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CAESAR adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999999894.3282104. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.82M.

Riwayat Harga Caesar (CAESAR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Caesar ke USD adalah $ -0.000118025808688311.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Caesar ke USD adalah $ -0.0024778873.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Caesar ke USD adalah $ -0.0048850204.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Caesar ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000118025808688311-1.31%
30 Days$ -0.0024778873-28.06%
60 Hari$ -0.0048850204-55.33%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Caesar (CAESAR)

Caesar is the world's most trusted AI research platform, built for those tackling humanity's most challenging problems. Through novel verification architectures and citation-backed methodology, Caesar delivers accurate, reliable research at scale. Our platform serves professionals who require precision without compromise, accessible via user interface or developer API.

Founded by crypto-native engineer and Co-founder of Spark and Megapont, Mark McKenzie, Caesar emerged from the recognition that AI systems optimized for eloquence over accuracy produce polished guesses instead of verifiable truth. Caesar represents the convergence of crypto-native principles and rigorous AI engineering, delivering the reliability and transparency demanded by those who operate where the cost of error is unforgiving.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Caesar (CAESAR)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Caesar (USD)

Berapa nilai Caesar (CAESAR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Caesar (CAESAR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Caesar.

Cek prediksi harga Caesar sekarang!

CAESAR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Caesar (CAESAR)

Memahami tokenomi Caesar (CAESAR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CAESAR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Caesar (CAESAR)

Berapa nilai Caesar (CAESAR) hari ini?
Harga live CAESAR dalam USD adalah 0.00882762 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CAESAR ke USD saat ini?
Harga CAESAR ke USD saat ini adalah $ 0.00882762. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Caesar?
Kapitalisasi pasar CAESAR adalah $ 8.82M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CAESAR?
Suplai beredar CAESAR adalah 1000.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CAESAR?
CAESAR mencapai harga ATH sebesar 0.02986281 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CAESAR?
CAESAR mencapai harga ATL 0.00704573 USD.
Berapa volume perdagangan CAESAR?
Volume perdagangan 24 jam live CAESAR adalah -- USD.
Akankah harga CAESAR naik lebih tinggi tahun ini?
CAESAR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CAESAR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:01:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Caesar (CAESAR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,978.00
$101,978.00$101,978.00

-0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,355.72
$3,355.72$3,355.72

+1.69%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1565
$1.1565$1.1565

+34.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.75
$157.75$157.75

+1.17%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,978.00
$101,978.00$101,978.00

-0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,355.72
$3,355.72$3,355.72

+1.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.75
$157.75$157.75

+1.17%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2332
$2.2332$2.2332

-0.05%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$969.45
$969.45$969.45

+3.83%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.536
$4.536$4.536

+353.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007941
$0.007941$0.007941

+272.11%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$14.2871
$14.2871$14.2871

+133.83%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002379
$0.00002379$0.00002379

+120.89%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0974
$0.0974$0.0974

+94.80%