Tokenomi Caesar (CAESAR)

Telusuri wawasan utama tentang Caesar (CAESAR), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:27:38 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Caesar (CAESAR)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Caesar (CAESAR), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 8.65M
Total Suplai:
$ 1000.00M
Suplai yang Beredar:
$ 1000.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 8.65M
All-Time High:
$ 0.02986281
All-Time Low:
$ 0.00704573
Harga Saat Ini:
$ 0.00865319
Informasi Caesar (CAESAR)

Caesar is the world's most trusted AI research platform, built for those tackling humanity's most challenging problems. Through novel verification architectures and citation-backed methodology, Caesar delivers accurate, reliable research at scale. Our platform serves professionals who require precision without compromise, accessible via user interface or developer API.

Founded by crypto-native engineer and Co-founder of Spark and Megapont, Mark McKenzie, Caesar emerged from the recognition that AI systems optimized for eloquence over accuracy produce polished guesses instead of verifiable truth. Caesar represents the convergence of crypto-native principles and rigorous AI engineering, delivering the reliability and transparency demanded by those who operate where the cost of error is unforgiving.

Situs Web Resmi:
https://www.caesar.xyz/

Tokenomi Caesar (CAESAR): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Caesar (CAESAR) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token CAESAR yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token CAESAR yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi CAESAR, jelajahi harga live token CAESAR!

