Caesar is the world's most trusted AI research platform, built for those tackling humanity's most challenging problems. Through novel verification architectures and citation-backed methodology, Caesar delivers accurate, reliable research at scale. Our platform serves professionals who require precision without compromise, accessible via user interface or developer API.
Founded by crypto-native engineer and Co-founder of Spark and Megapont, Mark McKenzie, Caesar emerged from the recognition that AI systems optimized for eloquence over accuracy produce polished guesses instead of verifiable truth. Caesar represents the convergence of crypto-native principles and rigorous AI engineering, delivering the reliability and transparency demanded by those who operate where the cost of error is unforgiving.
Tokenomi Caesar (CAESAR): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Caesar (CAESAR) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token CAESAR yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token CAESAR yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi CAESAR, jelajahi harga live token CAESAR!
Prediksi Harga CAESAR
Ingin mengetahui arah CAESAR? Halaman prediksi harga CAESAR kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
