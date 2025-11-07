BursaDEX+
Harga live Candle Cat hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual CANDLE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CANDLE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Candle Cat hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual CANDLE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CANDLE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CANDLE

Info Harga CANDLE

Penjelasan CANDLE

Situs Web Resmi CANDLE

Tokenomi CANDLE

Prakiraan Harga CANDLE

Logo Candle Cat

Harga Candle Cat (CANDLE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CANDLE ke USD:

$0.00087775
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live Candle Cat (CANDLE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:03:32 (UTC+8)

Informasi Harga Candle Cat (CANDLE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.02097471
$ 0
--

--

-4.83%

-4.83%

Harga aktual Candle Cat (CANDLE) adalah --. Selama 24 jam terakhir, CANDLE diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCANDLE adalah $ 0.02097471, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CANDLE telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan -4.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Candle Cat (CANDLE)

$ 169.69K
--
$ 169.69K
193.33M
193,326,358.040188
Kapitalisasi Pasar Candle Cat saat ini adalah $ 169.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CANDLE adalah 193.33M, dan total suplainya sebesar 193326358.040188. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 169.69K.

Riwayat Harga Candle Cat (CANDLE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Candle Cat ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Candle Cat ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Candle Cat ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Candle Cat ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-17.26%
60 Hari$ 0-20.92%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Candle Cat (CANDLE)

Candle Cat is a meme coin. Candle Cat is the master of markets and the market maker. His army of red and green meme candles are linking bridge between all digitised assets. Launched by @Bull_BNB (X Influencer). 78% of the token supply was burnt to reward the community. We set the new meta. Other projects are following in our footsteps. Candle Cat was created as a lesson to all lazy devs. You no longer need to gamble on random meme coins that are likely a scam or rug. Candle Cat is neither of those, you are safe here. Community is everything and we value ours above all else, join us on the journey to VALHALLA...!!!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Candle Cat (CANDLE)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Candle Cat (USD)

Berapa nilai Candle Cat (CANDLE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Candle Cat (CANDLE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Candle Cat.

Cek prediksi harga Candle Cat sekarang!

CANDLE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Candle Cat (CANDLE)

Memahami tokenomi Candle Cat (CANDLE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CANDLE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Candle Cat (CANDLE)

Berapa nilai Candle Cat (CANDLE) hari ini?
Harga live CANDLE dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CANDLE ke USD saat ini?
Harga CANDLE ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Candle Cat?
Kapitalisasi pasar CANDLE adalah $ 169.69K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CANDLE?
Suplai beredar CANDLE adalah 193.33M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CANDLE?
CANDLE mencapai harga ATH sebesar 0.02097471 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CANDLE?
CANDLE mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan CANDLE?
Volume perdagangan 24 jam live CANDLE adalah -- USD.
Akankah harga CANDLE naik lebih tinggi tahun ini?
CANDLE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CANDLE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Candle Cat (CANDLE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

