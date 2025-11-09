Tokenomi Candle Cat (CANDLE)

Telusuri wawasan utama tentang Candle Cat (CANDLE), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:07:30 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Candle Cat (CANDLE)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Candle Cat (CANDLE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 146.70K
Total Suplai:
$ 193.33M
Suplai yang Beredar:
$ 193.33M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 146.70K
All-Time High:
$ 0.02097471
All-Time Low:
$ 0.00057512
Harga Saat Ini:
--
Informasi Candle Cat (CANDLE)

Candle Cat is a meme coin. Candle Cat is the master of markets and the market maker. His army of red and green meme candles are linking bridge between all digitised assets. Launched by @Bull_BNB (X Influencer). 78% of the token supply was burnt to reward the community. We set the new meta. Other projects are following in our footsteps. Candle Cat was created as a lesson to all lazy devs. You no longer need to gamble on random meme coins that are likely a scam or rug. Candle Cat is neither of those, you are safe here. Community is everything and we value ours above all else, join us on the journey to VALHALLA...!!!

Situs Web Resmi:
https://www.candle.cat/

Tokenomi Candle Cat (CANDLE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Candle Cat (CANDLE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token CANDLE yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token CANDLE yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi CANDLE, jelajahi harga live token CANDLE!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

