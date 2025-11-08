BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Catheon Gaming hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar CATHEON adalah 53,251 USD. Lacak informasi harga aktual CATHEON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Catheon Gaming hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar CATHEON adalah 53,251 USD. Lacak informasi harga aktual CATHEON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang CATHEON

Info Harga CATHEON

Penjelasan CATHEON

Situs Web Resmi CATHEON

Tokenomi CATHEON

Prakiraan Harga CATHEON

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Catheon Gaming

Harga Catheon Gaming (CATHEON)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CATHEON ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Catheon Gaming (CATHEON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:11:46 (UTC+8)

Harga Catheon Gaming Hari Ini

Harga live Catheon Gaming (CATHEON) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CATHEON ke USD saat ini adalah -- per CATHEON.

Catheon Gaming saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 53,251, dengan suplai yang beredar 1.60B CATHEON. Selama 24 jam terakhir, CATHEON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0200027, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CATHEON bergerak -2.32% dalam satu jam terakhir dan +12.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Catheon Gaming (CATHEON)

$ 53.25K
$ 53.25K$ 53.25K

--
----

$ 332.76K
$ 332.76K$ 332.76K

1.60B
1.60B 1.60B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Catheon Gaming saat ini adalah $ 53.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CATHEON adalah 1.60B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 332.76K.

Riwayat Harga Catheon Gaming USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0200027
$ 0.0200027$ 0.0200027

$ 0
$ 0$ 0

-2.32%

+0.58%

+12.77%

+12.77%

Riwayat Harga Catheon Gaming (CATHEON) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Catheon Gaming ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Catheon Gaming ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Catheon Gaming ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Catheon Gaming ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.58%
30 Days$ 0-63.65%
60 Hari$ 0-77.95%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Catheon Gaming

Prediksi Harga Catheon Gaming (CATHEON) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CATHEON pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Catheon Gaming (CATHEON) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Catheon Gaming berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Catheon Gaming yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga CATHEON untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Catheon Gaming.

Apa yang dimaksud dengan Catheon Gaming (CATHEON)

Recognised by KPMG & HSBC as one of the top 10 fastest growing Emerging Giants in Asia, Artisse Interactive is a leader in utilizing disruptive AI and blockchain technologies to reshape traditional industries.

Artisse can deliver hyper realistic imagery at scale by combining leading generative AI technology, a global licensed talent pool and finished art services. Our consumer app is the world's first AI-driven photography app that allows users to create entirely new, personalized photos instantly. Since launched, it has been ranked as the top new photo app in 20 countries and featured in TechCrunch, Daily Mail, and Forbes.

Artisse offers business solutions across numerous sectors such as advertising, modeling, lifestyle, tourism, and intellectual property, focusing on leveraging image AI to bring a transformative edge to conventional practices in these industries. Artisse expands creative horizons, scales operations and delivers unique variations at scale for companies to connect meaningfully with their customers.

Artisse Gaming is our comprehensive blockchain gaming ecosystem with one of the largest portfolios in the industry, bringing technical, gaming, and marketing expertise to provide Web3 game development, publishing, distribution (via the Artisse Game Center), advisory, and metaverse services. We are the leading Web3 partner of choice for leading traditional game developers and the platform of choice to incubate and launch “best-in-class” blockchain games and bring them to the widest possible audience.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Catheon Gaming (CATHEON)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Catheon Gaming

Berapa nilai 1 Catheon Gaming pada tahun 2030?
Jika Catheon Gaming tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Catheon Gaming tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:11:46 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Catheon Gaming (CATHEON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Catheon Gaming Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$20.68
$20.68$20.68

+106.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00010734
$0.00010734$0.00010734

+2,046.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020021
$0.000020021$0.000020021

+233.68%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010414
$0.010414$0.010414

+160.35%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0020
$0.0020$0.0020

+100.00%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.01900
$0.01900$0.01900

+72.72%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.