Harga Catheon Gaming Hari Ini

Harga live Catheon Gaming (CATHEON) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CATHEON ke USD saat ini adalah -- per CATHEON.

Catheon Gaming saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 53,251, dengan suplai yang beredar 1.60B CATHEON. Selama 24 jam terakhir, CATHEON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0200027, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CATHEON bergerak -2.32% dalam satu jam terakhir dan +12.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Catheon Gaming (CATHEON)

Kapitalisasi Pasar $ 53.25K$ 53.25K $ 53.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 332.76K$ 332.76K $ 332.76K Suplai Peredaran 1.60B 1.60B 1.60B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Catheon Gaming saat ini adalah $ 53.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CATHEON adalah 1.60B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 332.76K.