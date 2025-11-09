Tokenomi Catheon Gaming (CATHEON)
Tokenomi & Analisis Harga Catheon Gaming (CATHEON)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Catheon Gaming (CATHEON), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Catheon Gaming (CATHEON)
Recognised by KPMG & HSBC as one of the top 10 fastest growing Emerging Giants in Asia, Artisse Interactive is a leader in utilizing disruptive AI and blockchain technologies to reshape traditional industries.
Artisse can deliver hyper realistic imagery at scale by combining leading generative AI technology, a global licensed talent pool and finished art services. Our consumer app is the world's first AI-driven photography app that allows users to create entirely new, personalized photos instantly. Since launched, it has been ranked as the top new photo app in 20 countries and featured in TechCrunch, Daily Mail, and Forbes.
Artisse offers business solutions across numerous sectors such as advertising, modeling, lifestyle, tourism, and intellectual property, focusing on leveraging image AI to bring a transformative edge to conventional practices in these industries. Artisse expands creative horizons, scales operations and delivers unique variations at scale for companies to connect meaningfully with their customers.
Artisse Gaming is our comprehensive blockchain gaming ecosystem with one of the largest portfolios in the industry, bringing technical, gaming, and marketing expertise to provide Web3 game development, publishing, distribution (via the Artisse Game Center), advisory, and metaverse services. We are the leading Web3 partner of choice for leading traditional game developers and the platform of choice to incubate and launch “best-in-class” blockchain games and bring them to the widest possible audience.
Tokenomi Catheon Gaming (CATHEON): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Catheon Gaming (CATHEON) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token CATHEON yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token CATHEON yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi CATHEON, jelajahi harga live token CATHEON!
Prediksi Harga CATHEON
Ingin mengetahui arah CATHEON? Halaman prediksi harga CATHEON kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
