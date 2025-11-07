BursaDEX+
Harga live Counterparty hari ini adalah 3.06 USD. Lacak informasi harga aktual XCP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XCP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XCP

Info Harga XCP

Penjelasan XCP

Situs Web Resmi XCP

Tokenomi XCP

Prakiraan Harga XCP

Harga Counterparty (XCP)

Harga Live 1 XCP ke USD:

$3.06
+18.50%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Counterparty (XCP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:05:30 (UTC+8)

Informasi Harga Counterparty (XCP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.54
Low 24 Jam
$ 3.06
High 24 Jam

$ 2.54
$ 3.06
$ 91.13
$ 0.134356
+18.56%

+13.72%

+13.72%

Harga aktual Counterparty (XCP) adalah $3.06. Selama 24 jam terakhir, XCP diperdagangkan antara low $ 2.54 dan high $ 3.06, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXCP adalah $ 91.13, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.134356.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XCP telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, +18.56% selama 24 jam, dan +13.72% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Counterparty (XCP)

$ 7.92M
--
$ 8.10M
2.59M
2,649,272.0
Kapitalisasi Pasar Counterparty saat ini adalah $ 7.92M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XCP adalah 2.59M, dan total suplainya sebesar 2649272.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.10M.

Riwayat Harga Counterparty (XCP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Counterparty ke USD adalah $ +0.478815.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Counterparty ke USD adalah $ -0.4387758480.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Counterparty ke USD adalah $ -0.4020944040.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Counterparty ke USD adalah $ -0.171970246145648.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.478815+18.56%
30 Days$ -0.4387758480-14.33%
60 Hari$ -0.4020944040-13.14%
90 Hari$ -0.171970246145648-5.32%

Apa yang dimaksud dengan Counterparty (XCP)

Counterparty is a platform for user-created assets on Bitcoin. It’s a protocol, set of specifications, and an API. Taken together, it allows users to create and trade assets on top of Bitcoin’s blockchain. In this way, Counterparty is similar to platforms like Waves or Ethereum. Of course, the difference is Counterparty integrates directly with Bitcoin. Therefore, it comes will all the security and reliability (and issues) that are part of the Bitcoin blockchain. This is a fairly old project. In fact, it pre-dates Ethereum with its launch in 2014. It was the original asset creation mechanism. As you’re probably aware, Counterparty has faded from prominence over the years. This is largely due to the rise of the ERC-20 token standard on Ethereum.

While we’ve become used to calling blockchain assets, tokens, it doesn’t necessarily have to be the case. An asset can represent anything that has value or is rare. As a result, Counterparty steers clear of the word “token” in their marketing and documentation. They’re much more interested in digital assets of all kinds, not just currencies, securities, and utility tokens. Digital assets can be a digital marker of a physical object, an easy way to manage shares in your company, or reputation karma for a website. These are all types of assets you could create on Counterparty (or Ethereum or Waves, for that matter). Counterparty creates the set of rules, requirements, integrations, etc that are necessary for assets on the Bitcoin blockchain. It’s the infrastructure behind user-created assets in much the same way that the ERC-20 protocol sets up guidelines and standards for asset creation on Ethereum.

One useful function of digital assets is as a marker of ownership or voting rights. Imagine a scenario where you issued a digital asset to each of your company’s board members in proportion to the amount of voting power held. Or if you gave your stockholders a digital asset as a marker of the amount of stock they owned. If you issued your stock asset, you could then use Counterparty’s distribution function to pay out dividends in BTC based on the amount of digital stock asset each person owned.

Counterparty addresses many of the same issues as Ethereum or Waves, but on the Bitcoin blockchain. While that does come with some advantages, ultimately it is not as strong a platform for development as its competitors. It’s best suited for applications that need to interface with Bitcoin or assets that have a specific connection to the Bitcoin ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Counterparty (XCP)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Counterparty (USD)

Berapa nilai Counterparty (XCP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Counterparty (XCP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Counterparty.

Cek prediksi harga Counterparty sekarang!

XCP ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Counterparty (XCP)

Memahami tokenomi Counterparty (XCP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XCP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Counterparty (XCP)

Berapa nilai Counterparty (XCP) hari ini?
Harga live XCP dalam USD adalah 3.06 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XCP ke USD saat ini?
Harga XCP ke USD saat ini adalah $ 3.06. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Counterparty?
Kapitalisasi pasar XCP adalah $ 7.92M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XCP?
Suplai beredar XCP adalah 2.59M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XCP?
XCP mencapai harga ATH sebesar 91.13 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XCP?
XCP mencapai harga ATL 0.134356 USD.
Berapa volume perdagangan XCP?
Volume perdagangan 24 jam live XCP adalah -- USD.
Akankah harga XCP naik lebih tinggi tahun ini?
XCP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XCP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Counterparty (XCP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

