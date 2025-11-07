Harga Counterparty (XCP)
Harga aktual Counterparty (XCP) adalah $3.06. Selama 24 jam terakhir, XCP diperdagangkan antara low $ 2.54 dan high $ 3.06, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXCP adalah $ 91.13, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.134356.
Dalam hal kinerja jangka pendek, XCP telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, +18.56% selama 24 jam, dan +13.72% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Counterparty saat ini adalah $ 7.92M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XCP adalah 2.59M, dan total suplainya sebesar 2649272.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.10M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Counterparty ke USD adalah $ +0.478815.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Counterparty ke USD adalah $ -0.4387758480.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Counterparty ke USD adalah $ -0.4020944040.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Counterparty ke USD adalah $ -0.171970246145648.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.478815
|+18.56%
|30 Days
|$ -0.4387758480
|-14.33%
|60 Hari
|$ -0.4020944040
|-13.14%
|90 Hari
|$ -0.171970246145648
|-5.32%
Counterparty is a platform for user-created assets on Bitcoin. It’s a protocol, set of specifications, and an API. Taken together, it allows users to create and trade assets on top of Bitcoin’s blockchain. In this way, Counterparty is similar to platforms like Waves or Ethereum. Of course, the difference is Counterparty integrates directly with Bitcoin. Therefore, it comes will all the security and reliability (and issues) that are part of the Bitcoin blockchain. This is a fairly old project. In fact, it pre-dates Ethereum with its launch in 2014. It was the original asset creation mechanism. As you’re probably aware, Counterparty has faded from prominence over the years. This is largely due to the rise of the ERC-20 token standard on Ethereum.
While we’ve become used to calling blockchain assets, tokens, it doesn’t necessarily have to be the case. An asset can represent anything that has value or is rare. As a result, Counterparty steers clear of the word “token” in their marketing and documentation. They’re much more interested in digital assets of all kinds, not just currencies, securities, and utility tokens. Digital assets can be a digital marker of a physical object, an easy way to manage shares in your company, or reputation karma for a website. These are all types of assets you could create on Counterparty (or Ethereum or Waves, for that matter). Counterparty creates the set of rules, requirements, integrations, etc that are necessary for assets on the Bitcoin blockchain. It’s the infrastructure behind user-created assets in much the same way that the ERC-20 protocol sets up guidelines and standards for asset creation on Ethereum.
One useful function of digital assets is as a marker of ownership or voting rights. Imagine a scenario where you issued a digital asset to each of your company’s board members in proportion to the amount of voting power held. Or if you gave your stockholders a digital asset as a marker of the amount of stock they owned. If you issued your stock asset, you could then use Counterparty’s distribution function to pay out dividends in BTC based on the amount of digital stock asset each person owned.
Counterparty addresses many of the same issues as Ethereum or Waves, but on the Bitcoin blockchain. While that does come with some advantages, ultimately it is not as strong a platform for development as its competitors. It’s best suited for applications that need to interface with Bitcoin or assets that have a specific connection to the Bitcoin ecosystem.
