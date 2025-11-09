Tokenomi DEPIN (DEPIN)

Tokenomi DEPIN (DEPIN)

Telusuri wawasan utama tentang DEPIN (DEPIN), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:31:24 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga DEPIN (DEPIN)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk DEPIN (DEPIN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M
Total Suplai:
$ 1.03B
$ 1.03B$ 1.03B
Suplai yang Beredar:
$ 963.47M
$ 963.47M$ 963.47M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M
All-Time High:
$ 0.02965616
$ 0.02965616$ 0.02965616
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00120176
$ 0.00120176$ 0.00120176

Informasi DEPIN (DEPIN)

DEPIN is Airmoney Degn Official Token

Degn is first DePIN hardware wallet built for the trenches. Degn allows you to :

  • run nodes
  • stake assets
  • gamble
  • trade perps

DEPIN powers Proof-of-Activity on Degn hardware allowing you to earn rewards for all your on-chain activity on device.

Degn performs regular buybacks of token 50% profit of hardware sales is used to buyback 50% of trading fees are also set aside for buyback These are then used to fulfill PoA rewards

Situs Web Resmi:
https://www.degn.com/

Tokenomi DEPIN (DEPIN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi DEPIN (DEPIN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token DEPIN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token DEPIN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi DEPIN, jelajahi harga live token DEPIN!

Prediksi Harga DEPIN

Ingin mengetahui arah DEPIN? Halaman prediksi harga DEPIN kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi