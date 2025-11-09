Tokenomi FireChicken (FCKN)

Telusuri wawasan utama tentang FireChicken (FCKN), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:13:29 (UTC+8)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk FireChicken (FCKN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 163.46K
$ 163.46K
Total Suplai:
$ 985.60M
$ 985.60M
Suplai yang Beredar:
$ 985.60M
$ 985.60M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 163.46K
$ 163.46K
All-Time High:
$ 0.00024117
$ 0.00024117
All-Time Low:
$ 0.000153
$ 0.000153
Harga Saat Ini:
$ 0.00016665
$ 0.00016665

Informasi FireChicken (FCKN)

FireChicken is a meme-powered crypto project with a serious mission: combining community energy with sustainable liquidity investing. Born from lessons in past projects, FireChicken avoids insider advantages by ensuring fair accumulation and transparent token management.

The project generates revenue through liquidity pools (paired with tokens like USDC), reinvesting trading fees back into the ecosystem to strengthen long-term growth. Alongside its liquidity strategy, FireChicken provides daily educational content for its holders, covering topics like market psychology, liquidity mechanics, and risk management.

While maintaining its lighthearted chicken mascot and meme-driven culture, FireChicken focuses on building trust, educating traders, and steadily growing its holder base. The goal is to balance fun and fundamentals — proving that a meme project can also deliver real value, sustainability, and community empowerment.

Situs Web Resmi:
https://firechicken.vip/

Tokenomi FireChicken (FCKN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi FireChicken (FCKN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token FCKN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token FCKN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi FCKN, jelajahi harga live token FCKN!

Prediksi Harga FCKN

Ingin mengetahui arah FCKN? Halaman prediksi harga FCKN kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

