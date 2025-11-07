BursaDEX+
Harga live FLIP hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual FLIP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FLIP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FLIP

Info Harga FLIP

Penjelasan FLIP

Situs Web Resmi FLIP

Tokenomi FLIP

Prakiraan Harga FLIP

Logo FLIP

Harga FLIP (FLIP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 FLIP ke USD:

$0.00042469
-9.60%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live FLIP (FLIP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:42:10 (UTC+8)

Informasi Harga FLIP (FLIP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.00424548
$ 0
-3.06%

-9.67%

-31.68%

-31.68%

Harga aktual FLIP (FLIP) adalah --. Selama 24 jam terakhir, FLIP diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFLIP adalah $ 0.00424548, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FLIP telah berubah sebesar -3.06% selama 1 jam terakhir, -9.67% selama 24 jam, dan -31.68% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FLIP (FLIP)

$ 425.75K
--
$ 425.75K
1.00B
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar FLIP saat ini adalah $ 425.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FLIP adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 425.75K.

Riwayat Harga FLIP (FLIP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga FLIP ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga FLIP ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga FLIP ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga FLIP ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-9.67%
30 Days$ 0-79.47%
60 Hari$ 0+82.88%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan FLIP (FLIP)

$FLIP is a social token and themecoin. It’s a leveraged bet on Hyperliquid flipping the entire market: a HyperEVM-native memetic beta asset, relaying the cultural lore of The Flippening. It is also the native token to FLIPgo. FLIPgo is a streaming platform focused on Hyperliquid perps trading, built natively on HyperEVM using @Livepeer infrastructure.

What you can do on FLIPgo:

  • Stream or watch live content
  • Earn, tip, spend, and trade tokens
  • View streamers’ live positions on Hypercore and tip them to help avoid liquidation
  • Deposit into vaults and watch traders deploy your capital live
  • Create public vaults and showcase your strategy on-stream
  • Compete on a leaderboard against other streamtraders for clout and rewards
  • Interact with streamers as they deploy capital across HyperEVM
  • Stay anon using VTuber avatars: bring your NFTs to life

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya FLIP (FLIP)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga FLIP (USD)

Berapa nilai FLIP (FLIP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FLIP (FLIP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FLIP.

Cek prediksi harga FLIP sekarang!

FLIP ke Mata Uang Lokal

Tokenomi FLIP (FLIP)

Memahami tokenomi FLIP (FLIP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FLIP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang FLIP (FLIP)

Berapa nilai FLIP (FLIP) hari ini?
Harga live FLIP dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FLIP ke USD saat ini?
Harga FLIP ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FLIP?
Kapitalisasi pasar FLIP adalah $ 425.75K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FLIP?
Suplai beredar FLIP adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FLIP?
FLIP mencapai harga ATH sebesar 0.00424548 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FLIP?
FLIP mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan FLIP?
Volume perdagangan 24 jam live FLIP adalah -- USD.
Akankah harga FLIP naik lebih tinggi tahun ini?
FLIP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FLIP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting FLIP (FLIP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

