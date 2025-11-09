Tokenomi FLIP (FLIP)

Telusuri wawasan utama tentang FLIP (FLIP), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Tokenomi & Analisis Harga FLIP (FLIP)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk FLIP (FLIP), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 448.58K
$ 448.58K$ 448.58K
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 448.58K
$ 448.58K$ 448.58K
All-Time High:
$ 0.00424548
$ 0.00424548$ 0.00424548
All-Time Low:
$ 0.0000707
$ 0.0000707$ 0.0000707
Harga Saat Ini:
$ 0.00044764
$ 0.00044764$ 0.00044764

Informasi FLIP (FLIP)

$FLIP is a social token and themecoin. It’s a leveraged bet on Hyperliquid flipping the entire market: a HyperEVM-native memetic beta asset, relaying the cultural lore of The Flippening. It is also the native token to FLIPgo. FLIPgo is a streaming platform focused on Hyperliquid perps trading, built natively on HyperEVM using @Livepeer infrastructure.

What you can do on FLIPgo:

  • Stream or watch live content
  • Earn, tip, spend, and trade tokens
  • View streamers’ live positions on Hypercore and tip them to help avoid liquidation
  • Deposit into vaults and watch traders deploy your capital live
  • Create public vaults and showcase your strategy on-stream
  • Compete on a leaderboard against other streamtraders for clout and rewards
  • Interact with streamers as they deploy capital across HyperEVM
  • Stay anon using VTuber avatars: bring your NFTs to life
Situs Web Resmi:
https://flipgo.xyz/

Tokenomi FLIP (FLIP): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi FLIP (FLIP) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token FLIP yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token FLIP yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi FLIP, jelajahi harga live token FLIP!

