Tokenomi fsjal (FSJAL)

Telusuri wawasan utama tentang fsjal (FSJAL), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:27:24 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga fsjal (FSJAL)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk fsjal (FSJAL), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 752.93K
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 752.93K
All-Time High:
$ 0.00172293
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00075293
Informasi fsjal (FSJAL)

Fsjal, stylized as fsjal, is a meme art style that began on 4chan’s /v/ board in July 2009, originating from an MS Paint comic where a crudely drawn character with large, upward-pointing eyes and clenched fists expressed anticipation. The simple yet expressive design resonated with users, and the format quickly evolved into a drawing fad. People began redrawing countless characters—ranging from video game icons, anime figures, and internet personalities—into the fsjal template, giving them the signature wide-eyed, eager expression. The appeal came from its versatility and humor; fsjal could represent hype, impatience, or childlike excitement in almost any context. Over time, sprite sheets, fan art compilations, and edits flooded imageboards, forums, and later social media. Today, fsjal remains a recognizable meme style, symbolizing eagerness and joy, and it continues to be remixed as part of internet culture’s visual language.

Situs Web Resmi:
https://x.com/i/communities/1972921902617309371

Tokenomi fsjal (FSJAL): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi fsjal (FSJAL) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token FSJAL yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token FSJAL yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi FSJAL, jelajahi harga live token FSJAL!

Prediksi Harga FSJAL

Ingin mengetahui arah FSJAL? Halaman prediksi harga FSJAL kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

mc_how_why_title
