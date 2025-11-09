Memahami tokenomi Genopets (GENE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Batas maksimum untuk jumlah total token GENE yang dapat tersedia.

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Jumlah maksimum token GENE yang telah atau akan pernah dibuat.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi GENE, jelajahi harga live token GENE!