Harga live Giant Token hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual GTAN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GTAN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Giant Token hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual GTAN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GTAN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GTAN

Info Harga GTAN

Penjelasan GTAN

Whitepaper GTAN

Situs Web Resmi GTAN

Tokenomi GTAN

Prakiraan Harga GTAN

Harga Giant Token (GTAN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 GTAN ke USD:

--
----
-3.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Giant Token (GTAN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:56:57 (UTC+8)

Informasi Harga Giant Token (GTAN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.66%

-3.48%

-9.69%

-9.69%

Harga aktual Giant Token (GTAN) adalah --. Selama 24 jam terakhir, GTAN diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGTAN adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GTAN telah berubah sebesar -1.66% selama 1 jam terakhir, -3.48% selama 24 jam, dan -9.69% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Giant Token (GTAN)

$ 270.20K
$ 270.20K$ 270.20K

--
----

$ 270.20K
$ 270.20K$ 270.20K

374.99T
374.99T 374.99T

374,990,249,468,108.6
374,990,249,468,108.6 374,990,249,468,108.6

Kapitalisasi Pasar Giant Token saat ini adalah $ 270.20K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GTAN adalah 374.99T, dan total suplainya sebesar 374990249468108.6. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 270.20K.

Riwayat Harga Giant Token (GTAN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Giant Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Giant Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Giant Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Giant Token ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.48%
30 Days$ 0-50.37%
60 Hari$ 0-54.06%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Giant Token (GTAN)

Giant Token ($GTAN) is a groundbreaking African charity-focused digital currency project that leverages the power of blockchain technology to create a tangible and transparent impact. Beyond its function as a secure and efficient digital asset, GTAN is built on a core mission to uplift underprivileged communities in Africa, providing essential aid to those who need it most, including widows, widowers, and the elderly. The project's unique structure ensures a continuous flow of support, enhancing local communities and fostering lasting, positive change.

The $GTAN ecosystem is designed to be a beacon of transparency and accountability. By utilizing blockchain technology, every transaction and every donation is recorded on an immutable public ledger. This level of transparency eliminates the intermediaries often found in traditional charity models, ensuring that funds go directly to beneficiaries and that donors can see the real-world impact of their contributions. This creates a secure and trustworthy environment for all stakeholders, from project partners to individual community members.

$GTAN offers a unique investment opportunity that seamlessly blends financial returns with a powerful social mission. A key part of our innovative tokenomics is the transaction tax system, where a small percentage of every trade is automatically allocated to a dedicated charity wallet. This sustainable business model ensures that the project’s success is directly tied to the positive change it creates, providing a continuous and growing source of funding for our charitable initiatives.

For investors, $GTAN is more than just a digital asset; it is a means of participating in a powerful movement for social good. A portion of each transaction is distributed as reflections to all token holders, providing a passive income stream simply for holding the token. This dual-purpose model allows investors to not only position themselves for potential profits in the rapidly growing world of cryptocurrency but also to make a tangible difference in the world. As the demand for socially responsible investing (SRI) continues to rise, $GTAN is perfectly positioned to appeal to a new generation of investors who prioritize projects that align with their values.

Our community is the heart of the Giant Token project. By investing in $GTAN, you're not just buying a token—you’re joining a global community of like-minded individuals who are passionate about using cryptocurrency to solve real-world problems. This engaged and passionate community is a vital component of the project's long-term success, driving awareness, and helping to identify and support new charitable causes.

Finally, Giant Token ($GTAN) represents the future of philanthropy—a future where technology, finance, and social responsibility converge. It's a testament to the idea that a digital currency can be a force for profound, positive change. Join us in building a better future, one transaction at a time.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Giant Token (GTAN)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Giant Token (USD)

Berapa nilai Giant Token (GTAN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Giant Token (GTAN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Giant Token.

Cek prediksi harga Giant Token sekarang!

GTAN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Giant Token (GTAN)

Memahami tokenomi Giant Token (GTAN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GTAN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Giant Token (GTAN)

Berapa nilai Giant Token (GTAN) hari ini?
Harga live GTAN dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GTAN ke USD saat ini?
Harga GTAN ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Giant Token?
Kapitalisasi pasar GTAN adalah $ 270.20K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GTAN?
Suplai beredar GTAN adalah 374.99T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GTAN?
GTAN mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GTAN?
GTAN mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan GTAN?
Volume perdagangan 24 jam live GTAN adalah -- USD.
Akankah harga GTAN naik lebih tinggi tahun ini?
GTAN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GTAN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:56:57 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

