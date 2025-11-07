BursaDEX+
Harga live GT3 Finance hari ini adalah 0.00526898 USD. Lacak informasi harga aktual GT3 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GT3 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live GT3 Finance hari ini adalah 0.00526898 USD. Lacak informasi harga aktual GT3 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GT3 dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga GT3 Finance (GT3)

Harga Live 1 GT3 ke USD:

$0.00526898
-0.80%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live GT3 Finance (GT3)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:37:02 (UTC+8)

Informasi Harga GT3 Finance (GT3) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00523962
Low 24 Jam
$ 0.00535576
High 24 Jam

$ 0.00523962
$ 0.00535576
$ 0.00811755
$ 0.00523962
-0.12%

-0.82%

-7.25%

-7.25%

Harga aktual GT3 Finance (GT3) adalah $0.00526898. Selama 24 jam terakhir, GT3 diperdagangkan antara low $ 0.00523962 dan high $ 0.00535576, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGT3 adalah $ 0.00811755, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00523962.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GT3 telah berubah sebesar -0.12% selama 1 jam terakhir, -0.82% selama 24 jam, dan -7.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GT3 Finance (GT3)

$ 831.73K
--
$ 831.73K
157.85M
157,852,627.7817858
Kapitalisasi Pasar GT3 Finance saat ini adalah $ 831.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GT3 adalah 157.85M, dan total suplainya sebesar 157852627.7817858. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 831.73K.

Riwayat Harga GT3 Finance (GT3) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga GT3 Finance ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga GT3 Finance ke USD adalah $ -0.0010379184.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga GT3 Finance ke USD adalah $ -0.0014458971.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga GT3 Finance ke USD adalah $ -0.002284484484380249.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.82%
30 Days$ -0.0010379184-19.69%
60 Hari$ -0.0014458971-27.44%
90 Hari$ -0.002284484484380249-30.24%

Apa yang dimaksud dengan GT3 Finance (GT3)

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya GT3 Finance (GT3)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga GT3 Finance (USD)

Berapa nilai GT3 Finance (GT3) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GT3 Finance (GT3) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GT3 Finance.

Cek prediksi harga GT3 Finance sekarang!

GT3 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi GT3 Finance (GT3)

Memahami tokenomi GT3 Finance (GT3) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GT3 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang GT3 Finance (GT3)

Berapa nilai GT3 Finance (GT3) hari ini?
Harga live GT3 dalam USD adalah 0.00526898 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GT3 ke USD saat ini?
Harga GT3 ke USD saat ini adalah $ 0.00526898. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GT3 Finance?
Kapitalisasi pasar GT3 adalah $ 831.73K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GT3?
Suplai beredar GT3 adalah 157.85M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GT3?
GT3 mencapai harga ATH sebesar 0.00811755 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GT3?
GT3 mencapai harga ATL 0.00523962 USD.
Berapa volume perdagangan GT3?
Volume perdagangan 24 jam live GT3 adalah -- USD.
Akankah harga GT3 naik lebih tinggi tahun ini?
GT3 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GT3 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting GT3 Finance (GT3)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

