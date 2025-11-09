Tokenomi GT3 Finance (GT3)

Telusuri wawasan utama tentang GT3 Finance (GT3), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:30:56 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga GT3 Finance (GT3)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk GT3 Finance (GT3), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 870.67K
Total Suplai:
$ 157.85M
Suplai yang Beredar:
$ 157.85M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 870.67K
All-Time High:
$ 0.00811755
All-Time Low:
$ 0.0052057
Harga Saat Ini:
$ 0.00551564
Informasi GT3 Finance (GT3)

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

Situs Web Resmi:
https://www.gt3.finance/
Whitepaper:
https://gt3.gitbook.io/gt3-english/gt3-english-1

Tokenomi GT3 Finance (GT3): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi GT3 Finance (GT3) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token GT3 yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token GT3 yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi GT3, jelajahi harga live token GT3!

Prediksi Harga GT3

Ingin mengetahui arah GT3? Halaman prediksi harga GT3 kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

