Tokenomi Izzy (IZZY)
Tokenomi & Analisis Harga Izzy (IZZY)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Izzy (IZZY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Izzy (IZZY)
Izzy, the adorable Golden Retriever of Matt Furie, the renowned creator of the internet phenomenon Pepe the Frog, has officially made her debut on the Ethereum blockchain. Following in the groundbreaking footsteps of Pepe, Izzy is poised to make history in the crypto space, bringing with her a fresh wave of excitement and opportunity. Just as Pepe became a cultural and digital icon, Izzy’s arrival promises to capture the hearts of the community while offering unique features that set her apart from other projects.
Built with transparency and trust at its core, the Izzy token operates with a 0% tax model, ensuring that all transactions remain free of fees, a highly attractive feature for investors and traders. In addition to this, the liquidity of the Izzy token has been permanently burned, solidifying the commitment to long-term value and preventing any manipulation of the liquidity pool. This burn ensures that liquidity is locked forever, offering stability and security to investors. Furthermore, the contract has been renounced, meaning that no single entity has control over the contract, and it is entirely decentralized—a key aspect that aligns with the values of the broader cryptocurrency community.
Izzy’s journey on the Ethereum chain is more than just a playful homage to her famous predecessor, Pepe. It’s an opportunity for crypto enthusiasts to engage with a project that embraces community-driven growth, fairness, and innovation. Just as Pepe carved out a lasting legacy, Izzy is here to create her own unique impact in the world of decentralized finance and blockchain technology. With a solid foundation, a beloved backstory, and a strong commitment to transparency, Izzy is set to become the next sensation on the Ethereum network.
Tokenomi Izzy (IZZY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Izzy (IZZY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token IZZY yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token IZZY yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi IZZY, jelajahi harga live token IZZY!
Prediksi Harga IZZY
Ingin mengetahui arah IZZY? Halaman prediksi harga IZZY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
