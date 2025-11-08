Harga Just Juni by Virtuals Hari Ini

Harga live Just Juni by Virtuals (JUNI) hari ini adalah $ 0.00002877, dengan perubahan 9.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JUNI ke USD saat ini adalah $ 0.00002877 per JUNI.

Just Juni by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,225, dengan suplai yang beredar 772.49M JUNI. Selama 24 jam terakhir, JUNI diperdagangkan antara $ 0.00002542 (low) dan $ 0.00002973 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00006908, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001195.

Dalam kinerja jangka pendek, JUNI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Just Juni by Virtuals (JUNI)

Kapitalisasi Pasar $ 22.23K$ 22.23K $ 22.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.23K$ 22.23K $ 22.23K Suplai Peredaran 772.49M 772.49M 772.49M Total Suplai 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

