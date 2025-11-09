Tokenomi Just Juni by Virtuals (JUNI)

Telusuri wawasan utama tentang Just Juni by Virtuals (JUNI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 16:44:51 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Just Juni by Virtuals (JUNI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Just Juni by Virtuals (JUNI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 22.25K
Total Suplai:
$ 772.49M
Suplai yang Beredar:
$ 772.49M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 22.25K
All-Time High:
$ 0.00006908
All-Time Low:
$ 0.00001195
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi Just Juni by Virtuals (JUNI)

Juni was brought to life by the Virtuals protocol and now resides on the Base Chain. Unlike your typical AI agent, Juni evolves through the community’s input! Anyone can purchase her token and actively contribute to shaping her development. She will be a one-of-a-kind, community-driven personality.

Situs Web Resmi:
https://app.virtuals.io/virtuals/6352

Tokenomi Just Juni by Virtuals (JUNI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Just Juni by Virtuals (JUNI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token JUNI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token JUNI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi JUNI, jelajahi harga live token JUNI!

Prediksi Harga JUNI

Ingin mengetahui arah JUNI? Halaman prediksi harga JUNI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

