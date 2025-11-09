Tokenomi KEK (KEKE)
Tokenomi & Analisis Harga KEK (KEKE)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk KEK (KEKE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi KEK (KEKE)
Introducing KEK, the ultimate crypto meme project that combines the power of the ancient Egyptian god Kek with the modern online meme culture. Drawing its inspiration from the popular Cult of Kek meme, which is widespread on platforms such as 4chan and Twitch, this project aims to harness the forces of memetic magic to leave an indelible mark on the crypto world. By joining the KEK community, you will be able to revel in the delightful humor of our memes while immersing yourself in a vibrant and ever-expanding ecosystem of like-minded individuals.
The KEK project boasts a transparent and sensible tokenomics structure, with no taxes imposed on $KEKE transactions. Out of the total supply of 77,777,777,777,777 $KEKE tokens, a whopping 92.3% are allocated to the liquidity pool, with the LP tokens burnt and contract renounced. The remaining 7.7% are held in a multi-sig wallet for future centralized exchange listings and liquidity pools. KEK, the crypto god, ensures that its followers prosper by maintaining a thriving economy in which the faithful are generously rewarded. Join us in building the grand Empire of KEK, as we embark on an exciting journey to revolutionize the meme society and establish its dominance across the crypto realm.
Tokenomi KEK (KEKE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi KEK (KEKE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token KEKE yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token KEKE yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi KEKE, jelajahi harga live token KEKE!
Prediksi Harga KEKE
Ingin mengetahui arah KEKE? Halaman prediksi harga KEKE kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
