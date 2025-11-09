Tokenomi Krypto Cock (COCK)
Tokenomi & Analisis Harga Krypto Cock (COCK)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Krypto Cock (COCK), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Krypto Cock (COCK)
Krypto Cock is a meme-powered crypto project with real onchain utility. Born from the lessons of past market cycles, $COCK blends humor, culture, and technology to create a unique community-driven ecosystem.
The project is focused on: • Building lightweight mini-apps for Farcaster and other onchain platforms • Developing an engaged, growing community • Delivering consistent, high-quality content • Offering practical onchain tools and experiences • Led by a team with years of crypto and product experience
$COCK aims to make the crypto experience more fun, accessible, and connected, without sacrificing purpose or quality.
Tokenomi Krypto Cock (COCK): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Krypto Cock (COCK) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token COCK yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token COCK yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi COCK, jelajahi harga live token COCK!
