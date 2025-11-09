Tokenomi Krypto Cock (COCK)

Telusuri wawasan utama tentang Krypto Cock (COCK), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:20:16 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Krypto Cock (COCK)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Krypto Cock (COCK), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 176.63K
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 176.63K
All-Time High:
$ 0.00033393
All-Time Low:
$ 0.00016108
Harga Saat Ini:
$ 0.00017713
Informasi Krypto Cock (COCK)

Krypto Cock is a meme-powered crypto project with real onchain utility. Born from the lessons of past market cycles, $COCK blends humor, culture, and technology to create a unique community-driven ecosystem.

The project is focused on: • Building lightweight mini-apps for Farcaster and other onchain platforms • Developing an engaged, growing community • Delivering consistent, high-quality content • Offering practical onchain tools and experiences • Led by a team with years of crypto and product experience

$COCK aims to make the crypto experience more fun, accessible, and connected, without sacrificing purpose or quality.

Situs Web Resmi:
https://cock.ventures

Tokenomi Krypto Cock (COCK): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Krypto Cock (COCK) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token COCK yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token COCK yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi COCK, jelajahi harga live token COCK!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

