Tokenomi MarsMi (MARSMI)

Telusuri wawasan utama tentang MarsMi (MARSMI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:12:15 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga MarsMi (MARSMI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk MarsMi (MARSMI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 63.08M
$ 63.08M
Total Suplai:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Suplai yang Beredar:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 63.08M
$ 63.08M
All-Time High:
$ 0.187525
$ 0.187525
All-Time Low:
$ 0.059503
$ 0.059503
Harga Saat Ini:
$ 0.063091
$ 0.063091

Informasi MarsMi (MARSMI)

Mars Meme Inc ($MarsMi) is a bold step toward building the future farming system and economy of Mars. It has no clear plan. Just potatoes, internet jokes, and a dream of growing things in space. As humanity looks toward Mars colonization, we figured it was time someone built an economic system as unhinged as the people who want to live there. Some say it is a cry for help. They are probably right.

Situs Web Resmi:
https://www.marsmi.fun/

Tokenomi MarsMi (MARSMI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi MarsMi (MARSMI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token MARSMI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token MARSMI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi MARSMI, jelajahi harga live token MARSMI!

Prediksi Harga MARSMI

Ingin mengetahui arah MARSMI? Halaman prediksi harga MARSMI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

