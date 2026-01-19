Harga MBC Hari Ini

Harga live MBC (MBC) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MBC ke USD saat ini adalah $ 0 per MBC.

MBC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,216, dengan suplai yang beredar 300.00M MBC. Selama 24 jam terakhir, MBC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.070651, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MBC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MBC (MBC)

Kapitalisasi Pasar $ 22.22K$ 22.22K $ 22.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.22K$ 22.22K $ 22.22K Suplai Peredaran 300.00M 300.00M 300.00M Total Suplai 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

