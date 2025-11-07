Harga Media Network Hari Ini

Harga live Media Network (MEDIA) hari ini adalah $ 0.472449, dengan perubahan 2.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEDIA ke USD saat ini adalah $ 0.472449 per MEDIA.

Media Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 118,112, dengan suplai yang beredar 250.00K MEDIA. Selama 24 jam terakhir, MEDIA diperdagangkan antara $ 0.4721 (low) dan $ 0.489432 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 312.25, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.135377.

Dalam kinerja jangka pendek, MEDIA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -30.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Media Network (MEDIA)

Kapitalisasi Pasar $ 118.11K$ 118.11K $ 118.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 410.72K$ 410.72K $ 410.72K Suplai Peredaran 250.00K 250.00K 250.00K Total Suplai 869,343.0 869,343.0 869,343.0

