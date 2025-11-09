Prediksi Harga Media Network (MEDIA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Media Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MEDIA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli MEDIA

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Media Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Media Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Media Network (MEDIA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Media Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.465886 pada tahun 2025. Prediksi Harga Media Network (MEDIA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Media Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.489180 pada tahun 2026. Prediksi Harga Media Network (MEDIA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MEDIA pada tahun 2027 adalah $ 0.513639 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Media Network (MEDIA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MEDIA pada tahun 2028 adalah $ 0.539321 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Media Network (MEDIA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MEDIA pada tahun 2029 adalah $ 0.566287 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Media Network (MEDIA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MEDIA pada tahun 2030 adalah $ 0.594601 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Media Network (MEDIA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Media Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.968543. Prediksi Harga Media Network (MEDIA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Media Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.5776. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.465886 0.00%

2026 $ 0.489180 5.00%

2027 $ 0.513639 10.25%

2028 $ 0.539321 15.76%

2029 $ 0.566287 21.55%

2030 $ 0.594601 27.63%

2031 $ 0.624331 34.01%

2032 $ 0.655548 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.688325 47.75%

2034 $ 0.722742 55.13%

2035 $ 0.758879 62.89%

2036 $ 0.796823 71.03%

2037 $ 0.836664 79.59%

2038 $ 0.878497 88.56%

2039 $ 0.922422 97.99%

2040 $ 0.968543 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Media Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.465886 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.465949 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.466332 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.467800 0.41% Prediksi Harga Media Network (MEDIA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MEDIA pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.465886 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Media Network (MEDIA) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk MEDIA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.465949 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Media Network (MEDIA) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MEDIA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.466332 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Media Network (MEDIA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MEDIA adalah $0.467800 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Media Network Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 116.47K$ 116.47K $ 116.47K Suplai Peredaran 250.00K 250.00K 250.00K Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga MEDIA terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar MEDIA adalah 250.00K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 116.47K. Lihat Harga MEDIA Live

Harga Lampau Media Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Media Network, harga Media Network saat ini adalah 0.465886USD. Suplai Media Network(MEDIA) yang beredar adalah 250.00K MEDIA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $116,472 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -1.86% $ -0.008859 $ 0.486079 $ 0.460225

7 Hari -6.90% $ -0.032150 $ 0.525921 $ 0.462583

30 Days -7.37% $ -0.034370 $ 0.525921 $ 0.462583 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Media Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.008859 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -1.86% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Media Network trading pada harga tertinggi $0.525921 dan terendah $0.462583 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -6.90% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MEDIA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Media Network telah mengalami perubahan -7.37% , mencerminkan sekitar $-0.034370 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MEDIA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Media Network (MEDIA )? Modul Prediksi Harga Media Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MEDIA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Media Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MEDIA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Media Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MEDIA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MEDIA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Media Network.

Mengapa Prediksi Harga MEDIA Penting?

Prediksi Harga MEDIA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MEDIA sekarang? Menurut prediksi Anda, MEDIA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MEDIA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Media Network (MEDIA), prakiraan harga MEDIA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MEDIA pada tahun 2026? Harga 1 Media Network (MEDIA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, MEDIA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MEDIA pada tahun 2027? Media Network (MEDIA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MEDIA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MEDIA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Media Network (MEDIA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MEDIA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Media Network (MEDIA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MEDIA pada tahun 2030? Harga 1 Media Network (MEDIA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, MEDIA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MEDIA untuk tahun 2040? Media Network (MEDIA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MEDIA pada tahun 2040. Daftar Sekarang