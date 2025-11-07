Harga Meta Monopoly Hari Ini

Harga live Meta Monopoly (MONOPOLY) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.91% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MONOPOLY ke USD saat ini adalah -- per MONOPOLY.

Meta Monopoly saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 72,994, dengan suplai yang beredar 1.00B MONOPOLY. Selama 24 jam terakhir, MONOPOLY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04662281, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MONOPOLY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -29.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Meta Monopoly (MONOPOLY)

Kapitalisasi Pasar $ 72.99K$ 72.99K $ 72.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 72.99K$ 72.99K $ 72.99K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Meta Monopoly saat ini adalah $ 72.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MONOPOLY adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 72.99K.