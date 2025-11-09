Tokenomi MetaDAO (META)
Tokenomi & Analisis Harga MetaDAO (META)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk MetaDAO (META), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi MetaDAO (META)
MetaDAO is a fundraising and governance platform on Solana that uses futarchy, a model where decisions are made by market prices rather than direct voting. In MetaDAO’s system, holders of the native META token don’t vote with tokens; instead, they trade in conditional markets (decision markets) that determine whether a proposal passes or fails based on the token’s price outcome. This “let the markets decide” approach means that if traders believe a proposed action will increase the value of the META token, the market will reflect optimism and the proposal will pass; if the market anticipates a negative impact, the proposal will fail. The underlying thesis is that good decisions will drive the token’s price up, and bad decisions will drive it down, allowing the market’s collective intelligence to evaluate proposals automatically. This concept was originally described by economist Robin Hanson (“vote on values, but bet on beliefs”). MetaDAO implements this vision by using the DAO’s own token price as the objective metric, simplifying futarchy into a practical onchain governance system.
Tokenomi MetaDAO (META): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi MetaDAO (META) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token META yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token META yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
