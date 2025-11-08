Harga Moaner by Matt Furie Hari Ini

Harga live Moaner by Matt Furie (MOANER) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOANER ke USD saat ini adalah -- per MOANER.

Moaner by Matt Furie saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,857, dengan suplai yang beredar 1.00B MOANER. Selama 24 jam terakhir, MOANER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MOANER bergerak +2.02% dalam satu jam terakhir dan -20.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Moaner by Matt Furie (MOANER)

Kapitalisasi Pasar $ 31.86K$ 31.86K $ 31.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.86K$ 31.86K $ 31.86K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

