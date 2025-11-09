Tokenomi Moaner by Matt Furie (MOANER)

Tokenomi Moaner by Matt Furie (MOANER)

Telusuri wawasan utama tentang Moaner by Matt Furie (MOANER), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 16:50:32 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Moaner by Matt Furie (MOANER)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Moaner by Matt Furie (MOANER), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 28.69K
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 28.69K
All-Time High:
$ 0.00059949
All-Time Low:
$ 0.00002721
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi Moaner by Matt Furie (MOANER)

Matt Furie, creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, and Moaner is shaping up to be the star. His editor Beuys is foreshadowing the main role of Moaner in the book as it is his main PFP and the symbol of attention on his recent Instagram posts.

Moaner represents the evolution of meme culture and artistic expression in the digital age. This community-driven token celebrates the intersection of art, culture, and decentralized finance, bringing together fans of Matt Furie's iconic art style and the vibrant world of cryptocurrency.

This is 100% community-controlled! No devs pulling the strings No jeets No greed We’re here to PUMP it hard, together!

Situs Web Resmi:
https://www.moanercto.com/

Tokenomi Moaner by Matt Furie (MOANER): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Moaner by Matt Furie (MOANER) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token MOANER yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token MOANER yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi MOANER, jelajahi harga live token MOANER!

Prediksi Harga MOANER

Ingin mengetahui arah MOANER? Halaman prediksi harga MOANER kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

