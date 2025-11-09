Tokenomi MOOMOO THE BULL (MOOMOO)

Tokenomi MOOMOO THE BULL (MOOMOO)

Telusuri wawasan utama tentang MOOMOO THE BULL (MOOMOO), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:25:04 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga MOOMOO THE BULL (MOOMOO)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk MOOMOO THE BULL (MOOMOO), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 233.71K
$ 233.71K$ 233.71K
Total Suplai:
$ 777.78M
$ 777.78M$ 777.78M
Suplai yang Beredar:
$ 777.78M
$ 777.78M$ 777.78M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 233.71K
$ 233.71K$ 233.71K
All-Time High:
$ 0.0177538
$ 0.0177538$ 0.0177538
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00030049
$ 0.00030049$ 0.00030049

Informasi MOOMOO THE BULL (MOOMOO)

2 hours before mumu... there was moomoo.

ORIGINS This isn’t a derivative. This is the origin story that sparked it all. On Thu 12 Jul 2018 at 17:47:28, the first-ever mention of moomoo was created and posted on 4chan by an anonymous user to troll the Business & Finance section of the site.

What started as a joke instantly resonated with the community and hours later many iterations of him were made with a different color palette, stripe, and name. But there is no question that this moomoo is the original meme that was overlooked.

Situs Web Resmi:
https://www.moomoo.wtf/

Tokenomi MOOMOO THE BULL (MOOMOO): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi MOOMOO THE BULL (MOOMOO) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token MOOMOO yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token MOOMOO yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi MOOMOO, jelajahi harga live token MOOMOO!

Prediksi Harga MOOMOO

Ingin mengetahui arah MOOMOO? Halaman prediksi harga MOOMOO kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi