Tokenomi Nikepig (NIKEPIG)

Telusuri wawasan utama tentang Nikepig (NIKEPIG), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:50:27 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Nikepig (NIKEPIG)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Nikepig (NIKEPIG), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 1.26M
Total Suplai:
$ 899.72M
Suplai yang Beredar:
$ 899.72M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 1.26M
All-Time High:
$ 0.01797996
All-Time Low:
$ 0.00117187
Harga Saat Ini:
$ 0.00139753
Informasi Nikepig (NIKEPIG)

NikePig ($NIKEPIG) is a community-driven meme coin on the Cardano blockchain, born from a viral tweet by Cardano founder Charles Hoskinson about his rescued pet pig, Nike. Initially an abused pig, Nike suffered neglect, even being fed bacon by his former owner. Charles stepped in, adopting him and giving him a loving new home at Hoskinson Ranch, where he has since thrived under attentive care.

This heartwarming rescue story fuels $NIKEPIG’s spirit, making it a beloved symbol of community, resilience, and wholesome degeneracy across the ecosystem.

As one of only three Charles-affiliated tokens, it holds a unique spot in Cardano’s history. Launched fairly with 0% creator allocation, it leverages Cardano’s efficient, low-fee network, ensuring accessibility for everyday users to join the fun and support this inspiring journey.

Situs Web Resmi:
https://nikepig.com/
Whitepaper:
https://nikepig.gitbook.io/nikepig/whitepaper

Tokenomi Nikepig (NIKEPIG): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Nikepig (NIKEPIG) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token NIKEPIG yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token NIKEPIG yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi NIKEPIG, jelajahi harga live token NIKEPIG!

Prediksi Harga NIKEPIG

Ingin mengetahui arah NIKEPIG? Halaman prediksi harga NIKEPIG kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

