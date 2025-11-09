Tokenomi Official PPshow (PP)
$PP Art is created for the community of subscribers and followers on X of @ThePPseedsShow. We are a group of passionate retail investors who originally came together around Bed Bath & Beyond, Inc. (BBBY) — the company that went bankrupt. Many of us held our shares through bankruptcy, and even through the final cancellation of those shares, staying loyal to the end.
This project is our way of celebrating that community spirit and carrying it forward into a new space. $PP Art represents both a tribute to that shared experience and a fun foray into crypto and DeFi. While it takes the form of a meme token, its true purpose is community expression and collectibility. It’s about culture, creativity, and staying together — not about speculation or promises of financial return.
Tokenomi Official PPshow (PP): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Official PPshow (PP) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token PP yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token PP yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi PP, jelajahi harga live token PP!
Prediksi Harga PP
Ingin mengetahui arah PP? Halaman prediksi harga PP kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
