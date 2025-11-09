Tokenomi Official PPshow (PP)

Telusuri wawasan utama tentang Official PPshow (PP), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:51:22 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Official PPshow (PP)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Official PPshow (PP), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 1.63M
Total Suplai:
$ 801.97M
Suplai yang Beredar:
$ 501.97M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 2.60M
All-Time High:
$ 0.00395351
All-Time Low:
$ 0.00122364
Harga Saat Ini:
$ 0.00324361
Informasi Official PPshow (PP)

$PP Art is created for the community of subscribers and followers on X of @ThePPseedsShow. We are a group of passionate retail investors who originally came together around Bed Bath & Beyond, Inc. (BBBY) — the company that went bankrupt. Many of us held our shares through bankruptcy, and even through the final cancellation of those shares, staying loyal to the end.

This project is our way of celebrating that community spirit and carrying it forward into a new space. $PP Art represents both a tribute to that shared experience and a fun foray into crypto and DeFi. While it takes the form of a meme token, its true purpose is community expression and collectibility. It’s about culture, creativity, and staying together — not about speculation or promises of financial return.

Situs Web Resmi:
https://theppshow.online
Whitepaper:
https://theppshow.online/wp-content/uploads/whitepaper.pdf

Tokenomi Official PPshow (PP): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Official PPshow (PP) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token PP yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token PP yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi PP, jelajahi harga live token PP!

Prediksi Harga PP

Ingin mengetahui arah PP? Halaman prediksi harga PP kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi