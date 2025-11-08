Harga OKIE Hari Ini

Harga live OKIE (OKIE) hari ini adalah $ 0.00001029, dengan perubahan 8.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OKIE ke USD saat ini adalah $ 0.00001029 per OKIE.

OKIE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,290.79, dengan suplai yang beredar 1.00B OKIE. Selama 24 jam terakhir, OKIE diperdagangkan antara $ 0.00000942 (low) dan $ 0.00001025 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00362919, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000903.

Dalam kinerja jangka pendek, OKIE bergerak +0.84% dalam satu jam terakhir dan -11.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OKIE (OKIE)

Kapitalisasi Pasar $ 10.29K$ 10.29K $ 10.29K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.29K$ 10.29K $ 10.29K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar OKIE saat ini adalah $ 10.29K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OKIE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.29K.