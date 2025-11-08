Harga OKIE (OKIE)
Harga live OKIE (OKIE) hari ini adalah $ 0.00001029, dengan perubahan 8.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OKIE ke USD saat ini adalah $ 0.00001029 per OKIE.
OKIE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,290.79, dengan suplai yang beredar 1.00B OKIE. Selama 24 jam terakhir, OKIE diperdagangkan antara $ 0.00000942 (low) dan $ 0.00001025 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00362919, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000903.
Dalam kinerja jangka pendek, OKIE bergerak +0.84% dalam satu jam terakhir dan -11.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar OKIE saat ini adalah $ 10.29K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OKIE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.29K.
+0.84%
+8.90%
-11.77%
-11.77%
Sepanjang hari ini, perubahan harga OKIE ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga OKIE ke USD adalah $ -0.0000063072.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga OKIE ke USD adalah $ -0.0000101652.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga OKIE ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+8.90%
|30 Days
|$ -0.0000063072
|-61.29%
|60 Hari
|$ -0.0000101652
|-98.78%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga OKIE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
OKIE is the first official test token deployed by Flap on the X-Layer blockchain. It was originally introduced as a playful experiment, but quickly evolved into a strong symbol of community energy and creativity. Despite being a test-phase token without a graduation process, OKIE has become an emblem representing the passion, cohesion, and innovation of the Flap ecosystem.
The project demonstrates how test tokens can carry meaning beyond technical utility. In its early stages, the community spontaneously organized itself around OKIE, forming teams, spreading memes, and co-creating a culture that emphasizes openness and collaboration. This bottom-up movement shows the unique power of decentralized communities: when given a shared symbol, participants can build a vibrant ecosystem of creativity and support.
As pioneers, users who first engaged with Flap on BSC are now extending their spirit of exploration to X-Layer. By launching OKIE here, we highlight continuity between past and future, while also expanding into a more scalable and innovative environment. The token’s role is not financial speculation, but rather to serve as a cultural and experimental foundation for builders, developers, and community members to test ideas freely.
OKIE’s milestones, such as reaching new ATH levels and surpassing 1,000 holders, prove the vitality of its community. More importantly, it inspires participants to push boundaries, try new forms of engagement, and strengthen the collective identity of the Flap ecosystem on X-Layer. Through this token, the community embraces experimentation while shaping the future of decentralized collaboration.
Ultimately, OKIE is more than a test token. It is a living demonstration of how culture, memes, and shared creativity can drive blockchain adoption. By combining simplicity with strong symbolism, OKIE invites everyone to join, contribute, and become part of the ongoing story of Flap on X-Layer.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
