BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live OKIE hari ini adalah 0.00001029 USD. Kapitalisasi pasar OKIE adalah 10,290.79 USD. Lacak informasi harga aktual OKIE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live OKIE hari ini adalah 0.00001029 USD. Kapitalisasi pasar OKIE adalah 10,290.79 USD. Lacak informasi harga aktual OKIE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang OKIE

Info Harga OKIE

Penjelasan OKIE

Situs Web Resmi OKIE

Tokenomi OKIE

Prakiraan Harga OKIE

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo OKIE

Harga OKIE (OKIE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 OKIE ke USD:

--
----
+8.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live OKIE (OKIE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 06:00:29 (UTC+8)

Harga OKIE Hari Ini

Harga live OKIE (OKIE) hari ini adalah $ 0.00001029, dengan perubahan 8.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OKIE ke USD saat ini adalah $ 0.00001029 per OKIE.

OKIE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,290.79, dengan suplai yang beredar 1.00B OKIE. Selama 24 jam terakhir, OKIE diperdagangkan antara $ 0.00000942 (low) dan $ 0.00001025 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00362919, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000903.

Dalam kinerja jangka pendek, OKIE bergerak +0.84% dalam satu jam terakhir dan -11.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OKIE (OKIE)

$ 10.29K
$ 10.29K$ 10.29K

--
----

$ 10.29K
$ 10.29K$ 10.29K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar OKIE saat ini adalah $ 10.29K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OKIE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.29K.

Riwayat Harga OKIE USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000942
$ 0.00000942$ 0.00000942
Low 24 Jam
$ 0.00001025
$ 0.00001025$ 0.00001025
High 24 Jam

$ 0.00000942
$ 0.00000942$ 0.00000942

$ 0.00001025
$ 0.00001025$ 0.00001025

$ 0.00362919
$ 0.00362919$ 0.00362919

$ 0.00000903
$ 0.00000903$ 0.00000903

+0.84%

+8.90%

-11.77%

-11.77%

Riwayat Harga OKIE (OKIE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga OKIE ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga OKIE ke USD adalah $ -0.0000063072.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga OKIE ke USD adalah $ -0.0000101652.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga OKIE ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+8.90%
30 Days$ -0.0000063072-61.29%
60 Hari$ -0.0000101652-98.78%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk OKIE

Prediksi Harga OKIE (OKIE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OKIE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga OKIE (OKIE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga OKIE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga OKIE yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga OKIE untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga OKIE.

Apa yang dimaksud dengan OKIE (OKIE)

OKIE is the first official test token deployed by Flap on the X-Layer blockchain. It was originally introduced as a playful experiment, but quickly evolved into a strong symbol of community energy and creativity. Despite being a test-phase token without a graduation process, OKIE has become an emblem representing the passion, cohesion, and innovation of the Flap ecosystem.

The project demonstrates how test tokens can carry meaning beyond technical utility. In its early stages, the community spontaneously organized itself around OKIE, forming teams, spreading memes, and co-creating a culture that emphasizes openness and collaboration. This bottom-up movement shows the unique power of decentralized communities: when given a shared symbol, participants can build a vibrant ecosystem of creativity and support.

As pioneers, users who first engaged with Flap on BSC are now extending their spirit of exploration to X-Layer. By launching OKIE here, we highlight continuity between past and future, while also expanding into a more scalable and innovative environment. The token’s role is not financial speculation, but rather to serve as a cultural and experimental foundation for builders, developers, and community members to test ideas freely.

OKIE’s milestones, such as reaching new ATH levels and surpassing 1,000 holders, prove the vitality of its community. More importantly, it inspires participants to push boundaries, try new forms of engagement, and strengthen the collective identity of the Flap ecosystem on X-Layer. Through this token, the community embraces experimentation while shaping the future of decentralized collaboration.

Ultimately, OKIE is more than a test token. It is a living demonstration of how culture, memes, and shared creativity can drive blockchain adoption. By combining simplicity with strong symbolism, OKIE invites everyone to join, contribute, and become part of the ongoing story of Flap on X-Layer.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya OKIE (OKIE)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OKIE

Berapa nilai 1 OKIE pada tahun 2030?
Jika OKIE tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga OKIE tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 06:00:29 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting OKIE (OKIE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi OKIE Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.41
$22.41$22.41

+124.10%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006998
$0.00006998$0.00006998

+1,299.60%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1462
$0.1462$0.1462

+192.40%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009522
$0.009522$0.009522

+138.05%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011583
$0.000011583$0.000011583

+93.05%

Flux

Flux

FLUX

$0.18345
$0.18345$0.18345

+67.79%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.