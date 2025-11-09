Tokenomi OKIE (OKIE)
Tokenomi & Analisis Harga OKIE (OKIE)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk OKIE (OKIE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi OKIE (OKIE)
OKIE is the first official test token deployed by Flap on the X-Layer blockchain. It was originally introduced as a playful experiment, but quickly evolved into a strong symbol of community energy and creativity. Despite being a test-phase token without a graduation process, OKIE has become an emblem representing the passion, cohesion, and innovation of the Flap ecosystem.
The project demonstrates how test tokens can carry meaning beyond technical utility. In its early stages, the community spontaneously organized itself around OKIE, forming teams, spreading memes, and co-creating a culture that emphasizes openness and collaboration. This bottom-up movement shows the unique power of decentralized communities: when given a shared symbol, participants can build a vibrant ecosystem of creativity and support.
As pioneers, users who first engaged with Flap on BSC are now extending their spirit of exploration to X-Layer. By launching OKIE here, we highlight continuity between past and future, while also expanding into a more scalable and innovative environment. The token’s role is not financial speculation, but rather to serve as a cultural and experimental foundation for builders, developers, and community members to test ideas freely.
OKIE’s milestones, such as reaching new ATH levels and surpassing 1,000 holders, prove the vitality of its community. More importantly, it inspires participants to push boundaries, try new forms of engagement, and strengthen the collective identity of the Flap ecosystem on X-Layer. Through this token, the community embraces experimentation while shaping the future of decentralized collaboration.
Ultimately, OKIE is more than a test token. It is a living demonstration of how culture, memes, and shared creativity can drive blockchain adoption. By combining simplicity with strong symbolism, OKIE invites everyone to join, contribute, and become part of the ongoing story of Flap on X-Layer.
Tokenomi OKIE (OKIE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi OKIE (OKIE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token OKIE yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token OKIE yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi OKIE, jelajahi harga live token OKIE!
