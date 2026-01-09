Apakah itu Token OnlyUp?

OnlyUp adalah peluncur kurva pengikatan pertama untuk para Degens dan petani Ponzi, di mana pembuatan token, pertanian, dan peluncuran yang adil berpadu secara mulus. Dengan mekanisme kurva pengikatan bawaan dan insentif staking, OnlyUp memastikan bahwa setiap peluncuran token merupakan eksperimen yang digerakkan oleh komunitas dalam bidang keuangan spekulatif.

Apa yang membuat Token OnlyUp unik?

Bertani LP, mencetak uang, dan menumpuk kantong. Para Degens, inilah giliran kita! Auto-Staking: Semua pembelian token secara otomatis akan disetorkan. Sistem ini mencegah keluar sebelum waktunya dengan memberlakukan sanksi atas penjualan dini, sehingga hanya token yang telah disetorkan yang dapat dijual dan hadiah pertanian yang belum diambil akan hangus.

Berapa harga live OnlyUp Token?

Valuasi saat ini berada pada Rp0.74680548618360000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -8.58% selama 24 jam terakhir.

Bagaimana sentimen pasar memengaruhi ONLYUP?

Sentimen dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, berita industri, dan perkembangan di ekosistem --. Sentimen positif sering berkorelasi dengan meningkatnya volume dan kenaikan harga jangka pendek.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat global OnlyUp Token?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp442130372.500320000, OnlyUp Token berada di peringkat #9435, menyoroti pengaruh dan skala OnlyUp Token dalam pasar yang lebih luas.

Bagaimana aktivitas perdagangan terbaru?

ONLYUP mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan tingkat partisipasi aktif dari para pedagang global.

Seberapa volatil ONLYUP hari ini?

Volatilitas token ini tercatat sebesar --%, membantu para trader menilai apakah pasar sedang mengalami stabilitas atau fluktuasi cepat.

Berapa rentang perdagangan 24 jam hari ini?

Harga bergerak antara Rp0.70224267288960000 hingga Rp0.8559423383640000, menunjukkan kekuatan harga dalam satu hari.

Faktor-faktor jangka panjang apa saja yang memengaruhi OnlyUp Token?

Faktor-faktor tersebut meliputi jumlah token yang beredar (591850374.0282466 token), tren adopsi dalam Launchpad,Base Ecosystem, serta daya tarik keseluruhan jaringan --.